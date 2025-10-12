Una legislación laboral moderna y pro empleo: el gran desafío que viene para Argentina

Desde Mendoza, ya venimos trabajando en una reforma laboral moderna:

: promueve la , con incentivos fiscales a las empresas que den su primer trabajo a este segmento laboral. Oficina de Conciliación Laboral (OCL): modelo mendocino, tomado como leading case nacional, que ha permitido reducir la litigiosidad en causas por despido en nuestra provincia al 50%.

Y si bien la escala para aplicar una reforma laboral a nivel provincia es acotada, la filosofía es la que queremos transmitir al plano nacional, porque creemos que la Argentina necesita un mercado laboral pro empleo registrado, para así volver a crecer con bases sólidas. Se trata de avanzar hacia un sistema que premie el esfuerzo, fomente la productividad, baje la litigiosidad, y genere oportunidades reales de ascenso social.

En esta línea, las principales reformas laborales, a nivel nacional, deberían apuntar a los siguientes aspectos:

para reducir costos y litigios. Digitalización de trámites laborales para reducir burocracia, simplificar tiempos. Modelo de ventanilla única.

En conjunto, estas reformas buscan disminuir el costo de contratar, dar previsibilidad jurídica y facilitar la adaptación a los cambios tecnológicos, sin resignar derechos básicos del trabajador. La clave es combinarlas con políticas macroeconómicas estables (inflación baja, crédito accesible) para que el empleo formal vuelva a crecer de manera sostenida.

En síntesis

Este compromiso por la reforma laboral no es aislado: forma parte de la plataforma que compartimos entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, una alianza que entiende que, sin reformas económicas de fondo, a nivel país, no habrá desarrollo posible.

Es un programa común que combina normas modernas (que funcionan en el mundo) con la promoción del empleo privado y que coloca a Mendoza como territorio pionero en políticas que hoy se transforman en bandera nacional.

El futuro no espera. El desafío está en nuestras manos: construir un país donde trabajar sea sinónimo de dignidad, pero a la vez también de productividad y de empresas y trabajadores que prosperan. Estas son parte de nuestras propuestas para una mejor Mendoza y un mejor país.