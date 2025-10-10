Milei anunció una reforma laboral durante una visita de campaña a una siderurgia

“No es ni más ni menos que histórico en una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que este será un hito fundacional de esta nueva era que, como país, estamos comenzando. Nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todo deseamos”, subrayó.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el swap con la Argentina por 20.000 millones de dólares y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reforma laboral que anunció Milei a empresarios

El presidente Javier Milei anunció este viernes que impulsará una “reforma general del régimen laboral” para “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal” de las pymes.

“Los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda del empelo, el precio del salario sube”, dijo en la continuidad de su gira y a días de las elecciones.