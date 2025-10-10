Inicio Política Javier Milei
En provincia de Buenos Aires

Milei anunció una reforma laboral durante una visita de campaña a una siderurgia

El presidente continuó este viernes su gira por una localidad antikirchnerista e hizo una recorrida por una siderurgia que accedió al RIGI

Por UNO
Javier Milei continuó su gira por Buenos Aires

Javier Milei continuó su gira por Buenos Aires, luego de su paso por San Rafael.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

“El rumbo que Argentina ha emprendo desde 2023 le ha valido el reconocimiento del mundo entero; y el coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de Occidente”, destacó el presidente Javier Milei al brindar un discurso en la empresa Sidersa, en San Nicolás, donde estuvo de recorrida este viernes. Además, anticipó el envío de una reforma laboral al Congreso.

“Ayer hemos logrado apoyo histórico de Estados Unidos para proveernos de estabilidad en este momento de turbulencia política” destacó el mandatario.

Y ponderó que Estados Unidos “ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos un apoyo financiero en un momento en el que las fuerzas del pasado luchan con todas sus fuerzas para arruinar de nuevo el futuro”.

“No es ni más ni menos que histórico en una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que este será un hito fundacional de esta nueva era que, como país, estamos comenzando. Nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todo deseamos”, subrayó.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que el swap con la Argentina por 20.000 millones de dólares y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La reforma laboral que anunció Milei a empresarios

El presidente Javier Milei anunció este viernes que impulsará una “reforma general del régimen laboral” para “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal” de las pymes.

“Los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda del empelo, el precio del salario sube”, dijo en la continuidad de su gira y a días de las elecciones.

