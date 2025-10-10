“El rumbo que Argentina ha emprendo desde 2023 le ha valido el reconocimiento del mundo entero; y el coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de Occidente”, destacó el presidente Javier Milei al brindar un discurso en la empresa Sidersa, en San Nicolás, donde estuvo de recorrida este viernes. Además, anticipó el envío de una reforma laboral al Congreso.
Milei anunció una reforma laboral durante una visita de campaña a una siderurgia
El presidente continuó este viernes su gira por una localidad antikirchnerista e hizo una recorrida por una siderurgia que accedió al RIGI