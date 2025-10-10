Largó la preventa de abonos para la Fiesta de la Cerveza: los precios y todas las bandas

Fiesta de la cerveza

Los artistas confirmados para la Fiesta de la Cerveza 2025

Damas Gratis, emblema de la cumbia argentina liderado por Pablo Lescano, que traerá su energía festiva y su inconfundible estilo popular.

Cazzu, referente del trap y la música urbana latinoamericana, con una propuesta moderna y potente.

LBC & Eugenia Quevedo, que vuelven a Godoy Cruz con su fusión de cuarteto, pop y ritmos urbanos.

Ciro y Los Persas, una de las bandas más emblemáticas del rock nacional, liderada por Andrés Ciro Martínez, con un repertorio de himnos que trascienden generaciones.

Todo el poder. Molotov vuelve a Mendoza. Esta vez presentará su nuevo álbum en estudio, el primero en siete años: Agua maldita. Molotov, una de las mejores bandas de América, tocará en la Fiesta de la Cerveza.

Molotov, la agrupación mexicana conocida por su sonido intenso, letras críticas y guitarras filosas.

La Konga, referente indiscutido del cuarteto cordobés, lista para hacer bailar al público una vez más.

Piti Fernández, la voz de Las Pastillas del Abuelo, que presentará su proyecto solista cargado de poesía y fusiones musicales.

La Franela, con su estilo que mezcla rock, reggae y ska, y letras que apelan a la emoción y la reflexión.

Con una grilla diversa y de primer nivel, la Fiesta Provincial de la Cerveza se consolida como uno de los encuentros musicales más esperados del año, donde la música, la gastronomía y la cultura mendocina se combinan en tres noches inolvidables.