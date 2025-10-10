Una de las últimas canciones de Taylor Swift puede ser usada para realizar RCP

El último disco de Taylor Swift ha roto muchos récords desde su lanzamiento el pasado 3 de octubre. Ahora se conoció que una de esas canciones puede ser usada para poder realizar RCP de manera correcta.

¿Cuál es la nueva canción de Taylor Swift con la cual podrás hacer RCP?

Se trata de la canción Wood, la cual forma parte del último disco de la cantante titulado The Life of a Showgirl. De acuerdo con The American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón), la nueva canción de Taylor tiene 100 pulsaciones por minuto, el ritmo adecuado para realizar RCP con las manos.

Embed - Taylor Swift - Wood (Visualizer)

¿Qué otras canciones de Taylor Swift sirven para hacer RCP?

Además de la mencionada Wood, existen otras tres canciones que pueden ser útiles al momento de hacer RCP, según The American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón). Estamos hablando de The Man (tiene 110 beats por minuto), 22 Taylor's Version (tiene 194 beats por minuto) y Fearless Taylor's Version (tiene 104 beats por minuto).

Embed - Taylor Swift - Fearless (Taylor's Version) (Lyric Video)

¿Cómo realizar RCP correctamente?

Proveedores de salud y personas capacitadas

RCP convencional con compresiones torácicas y respiración boca a boca en una proporción de 30:2 compresiones por respiraciones. En el caso de víctimas adultas de paro cardíaco, los rescatistas pueden realizar compresiones torácicas a una velocidad de 100 a 120/min y a una profundidad de al menos 5 cm (2 pulgadas) para un adulto promedio, mientras evitan compresiones torácicas de profundidad excesiva (mayor de 2,4 pulgadas 6 cm).

Público en general o transeúntes

RCP solo con compresiones o RCP solo con las manos. La RCP solo con las manos no incluye respiraciones boca a boca. Se recomienda su uso por personas que ven a un adolescente o adulto colapsar repentinamente en un entorno fuera del hospital (como por ejemplo en una casa, en el trabajo o en un parque).

