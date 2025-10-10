¿Cuál es la nueva canción de Taylor Swift con la cual podrás hacer RCP?

Embed - Taylor Swift - Fearless (Taylor's Version) (Lyric Video)
¿Cómo realizar RCP correctamente?
Proveedores de salud y personas capacitadas
RCP convencional con compresiones torácicas y respiración boca a boca en una proporción de 30:2 compresiones por respiraciones. En el caso de víctimas adultas de paro cardíaco, los rescatistas pueden realizar compresiones torácicas a una velocidad de 100 a 120/min y a una profundidad de al menos 5 cm (2 pulgadas) para un adulto promedio, mientras evitan compresiones torácicas de profundidad excesiva (mayor de 2,4 pulgadas 6 cm).
Público en general o transeúntes
RCP solo con compresiones o RCP solo con las manos. La RCP solo con las manos no incluye respiraciones boca a boca. Se recomienda su uso por personas que ven a un adolescente o adulto colapsar repentinamente en un entorno fuera del hospital (como por ejemplo en una casa, en el trabajo o en un parque).