¿Cuál es la nueva canción de Taylor Swift con la cual podrás hacer RCP?

Se trata de la canción Wood, la cual forma parte del último disco de la cantante titulado The Life of a Showgirl. De acuerdo con The American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón), la nueva canción de Taylor tiene 100 pulsaciones por minuto, el ritmo adecuado para realizar RCP con las manos.

¿Qué otras canciones de Taylor Swift sirven para hacer RCP?

Además de la mencionada Wood, existen otras tres canciones que pueden ser útiles al momento de hacer RCP, según The American Heart Association (Asociación Estadounidense del Corazón). Estamos hablando de The Man (tiene 110 beats por minuto), 22 Taylor's Version (tiene 194 beats por minuto) y Fearless Taylor's Version (tiene 104 beats por minuto).