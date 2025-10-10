Inicio Sociedad AySam
Mantenimiento

AYSAM avanza en las obras que provocaron un megacorte de agua en el Gran Mendoza

El corte de agua de AYSAM comenzó a las 4 en la planta potabilizadora Benegas. Estimaron que los trabajos durarán hasta la tarde. Pidieron cuidar el servicio

Por UNO
Los trabajos de AYSAM comenzaron a las 4 y avanzan rápidamente.

Los trabajos de AYSAM comenzaron a las 4 y avanzan rápidamente.

Foto: AYSAM

El megacorte de agua potable comenzó a las 4 de este viernes, tal como lo había anticipado AYSAM y puede afectar el servicio en varias zonas del Gran Mendoza. La obra avanza según lo planificado y tiene como objetivo efectivizar el funcionamiento del sistema de macrodistribución y la regulación en los acueductos.

Las autoridades de AYSAM confirmaron que alrededor de las 8.30 de este viernes terminó el corte del acueducto de 1.100 milímetros de La Puntilla.

aysam corte agua potable 5
A las 8.30 AYSAM informó que finalizó el corte de los dos acueductos de 600 milímetros de Benegas.

A las 8.30 AYSAM informó que finalizó el corte de los dos acueductos de 600 milímetros de Benegas.

A las 9.30 informaron que terminaron otra parte de las tareas necesarias del proyecto de optimización de macrodistribución del Área Metropolitana.

Hasta esa hora se habían realizado los "cortes de acueducto 1.100 milímetros en cámara de distribución La Puntilla, el de 2 acueductos de 600 milímetros en la cámara seca de regulación Benegas, y el corte del acueducto de 600 milímetros en cámara húmeda Benegas".

Embed - Así son los trabajos de AYSAM para el mejoras del servicio de agua potable en Mendoza

De todas formas, estimaron que el servicio demorará en restablecerse y puede tener una demora aproximada de 15 horas, por lo que la baja de presión o falta de agua en zonas del Gran Mendoza se puede extender hasta la tarde de este viernes.

Debido a esto pidieron cuidar el agua al extremo durante este viernes, en el que se espera que la máxima alcance a 31 grados de máxima durante la tarde.

aysam corte agua potable 3
La falta de agua potable será en varias zonas del Gran Mendoza por los trabajos que AYSAM comenzó a las 4 de este viernes.

La falta de agua potable será en varias zonas del Gran Mendoza por los trabajos que AYSAM comenzó a las 4 de este viernes.

Entre las recomendaciones recordaron tener reservas de agua para consumo para las próximas horas, no usar el lavarropas, tampoco regar jardines ni lavar autos, y mucho menos el uso de mangueras, lo que está prohibido las 24 horas todos los días.

El detalle de las obras de AYSAM con corte de agua potable

Los trabajos son en la planta potabilizadora de La Puntilla, donde se comenzó con un corte de acueducto de diámetro nominal 1.100 milímetros.

aysam corte agua potable 2
Los trabajadores de AYSAM realizan trabajos en el sistema de megadistribución de las plantas potabilizadoras de La Puntilla y Benegas.

Los trabajadores de AYSAM realizan trabajos en el sistema de megadistribución de las plantas potabilizadoras de La Puntilla y Benegas.

En la planta de Benegas las obras son en la cámara húmeda de macrodistribución con cortes de un acueducto de 750 milímetros proveniente de Potrerillos, en cañería de desagüe de la cámara existente de La Puntilla, y cortes de los 2 acueductos de diámetro 600 milímetros.

También en la cámara seca de macrodistribución de Benegas con cortes de 2 acueductos de diámetro 600 milímetros y la instalación de válvulas de regulación.

aysam corte agua potable
Las obras de AYSAM tuvieron una inversión de 5,1 millones de dólares.

Las obras de AYSAM tuvieron una inversión de 5,1 millones de dólares.

AYSAM pudo avanzar en las refacciones con una inversión de más de 5,1 millones de dólares, y aseguraron que el plan ya tiene un importante avance con la instalación de 10 caudalímetros.

Temas relacionados:

Te puede interesar