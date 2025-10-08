Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza
Zonas y horarios afectados
El viernes 10 de octubre, a partir de las 4 h, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:
- Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
- Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11
- Las Heras: zonas centro, oeste y norte
- Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
- Maipú: Coquimbito
agua corte
Una gran cantidad de departamentos se verán afectados este viernes por el corte de agua.
Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas.
Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.
El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.