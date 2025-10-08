Más de tres departamentos se quedarán sin servicio este viernes.
Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual comunica un corte de agua programado para este jueves 9 de octubre. Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio a lo largo de esta semana. Sigue leyendo para conocer los detalles.

AYSAM y nuevos trabajos

El próximo viernes 10 de octubre, Aysam realizará importantes trabajos en el Área Metropolitana. Estas obras se llevan a cabo en el contexto de un proyecto esencial que la compañía está llevando a cabo con el objetivo de perfeccionar el Sistema de Macrodistribución vigente y la regulación de los acueductos que nutren las reservas de dos de los principales plantas de potabilización en Gran Mendoza.

AYSAM se encuentra trabajando para mejorar el servicio constantemente.

Con una inversión de más de USD 5.1 millones, el proyecto ya registra un significativo avance con la instalación de 10 caudalímetros. Esta reciente acción se relaciona con la puesta en marcha parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla. Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

El viernes 10 de octubre, a partir de las 4 h, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:

  • Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
  • Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11
  • Las Heras: zonas centro, oeste y norte
  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
  • Maipú: Coquimbito
Una gran cantidad de departamentos se ver&aacute;n afectados este viernes por el corte de agua.

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas.

Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.

