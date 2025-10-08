Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

El viernes 10 de octubre, a partir de las 4 h, habrá un corte programado durante toda la jornada en algunas zonas del Área Metropolitana:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11 Las Heras: zonas centro, oeste y norte

zonas centro, oeste y norte Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito

agua corte Una gran cantidad de departamentos se verán afectados este viernes por el corte de agua.

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra. El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas.

Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.

Durante el corte del servicio: