Megacorte de agua en Mendoza: a qué hora empieza y cuánto durará

Corte de agua Fuente: Canva

Corte de agua en el Gran Mendoza: a qué hora empieza y cuánto durará

El nuevo corte de agua comenzará a las 4 de la madrugada del viernes 10 de octubre. AYSAM informó que los trabajos programados tienen como objetivo dirigir el servicio desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas.

El megacorte de agua se extenderá durante aproximadamente 12 a 15 horas y afectará las siguientes zonas del Gran Mendoza:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11

Las Heras: zonas centro, oeste y norte

Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

Maipú: Coquimbito

Corte agua Una vez finalizado el operativo, comenzarán las tareas de recuperación de reservas. Fuente: Canva

El servicio de agua potable se restablecerá progresivamente entre 24 y 48 horas luego de la instalación, es decir, a partir del domingo por la noche.

AYSAM recomienda mantener una reserva de agua embotellada, preservar la reserva del tanque domiciliario, regular el uso e intensidad del caudal, evitar el uso de electrodomésticos que requieren de agua potable y controlar las goteras o perdidas.

Cortes de agua programados: qué departamento del Gran Mendoza se verá afectado este 9 de octubre

cortes de agua Gráfico tomado de la página web de Aguas Mendocinas.

Este jueves 9 de octubre, AYSAM realizará trabajos en el departamento de Guaymallén debido a una obra de empalme de redes. El servicio se verá afectado a partir de las 8 de la mañana del jueves hasta las 20 horas. El corte del servicio se realizará de calle Pedro del Castillo a calle Mendoza, y de calle Higuerita a calle Los Huarpes.