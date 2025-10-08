Megacorte de agua en Mendoza: a qué hora empieza y cuánto durará

Corte de agua en el Gran Mendoza: a qué hora empieza y cuánto durará
El nuevo corte de agua comenzará a las 4 de la madrugada del viernes 10 de octubre. AYSAM informó que los trabajos programados tienen como objetivo dirigir el servicio desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas.
El megacorte de agua se extenderá durante aproximadamente 12 a 15 horas y afectará las siguientes zonas del Gran Mendoza:
- Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
- Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11
- Las Heras: zonas centro, oeste y norte
- Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
- Maipú: Coquimbito
Una vez finalizado el operativo, comenzarán las tareas de recuperación de reservas.
El servicio de agua potable se restablecerá progresivamente entre 24 y 48 horas luego de la instalación, es decir, a partir del domingo por la noche.
AYSAM recomienda mantener una reserva de agua embotellada, preservar la reserva del tanque domiciliario, regular el uso e intensidad del caudal, evitar el uso de electrodomésticos que requieren de agua potable y controlar las goteras o perdidas.
Cortes de agua programados: qué departamento del Gran Mendoza se verá afectado este 9 de octubre
cortes de agua
Este jueves 9 de octubre, AYSAM realizará trabajos en el departamento de Guaymallén debido a una obra de empalme de redes. El servicio se verá afectado a partir de las 8 de la mañana del jueves hasta las 20 horas. El corte del servicio se realizará de calle Pedro del Castillo a calle Mendoza, y de calle Higuerita a calle Los Huarpes.