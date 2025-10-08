Inicio Sociedad Corte de agua
Cortes programados

Megacorte de agua en Mendoza: a qué hora empieza y cuánto durará

AYSAM programó otro megacorte del servicio en el Gran Mendoza para continuar con los trabajos relacionados con la micromedición de las reservas de agua potable

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Las obras se realizarán el viernes 10 de octubre en zonas y horarios programados. 

Las obras se realizarán el viernes 10 de octubre en zonas y horarios programados. 

En relación con los trabajos de macromedición del servicio en el Gran Mendoza, AYSAM programó un nuevo megacorte de agua para este viernes 10 de octubre, que afectará a distintos distritos y departamentos de la zona.

Las obras se realizan en el marco de un proyecto que la empresa AYSAM está realizando para optimizar el actual Sistema de Macrodistribución y regulación de los acueductos, que alimentan las reservas de agua potable de dos de los establecimientos potabilizadores más importantes del Gran Mendoza. A partir de esto, se verá afectado el suministro.

El proyecto consta de una inversión de aproximadamente USD 5.1 millones. La intervención corresponde a la puesta en funcionamiento de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla.

Corte de agua

Corte de agua en el Gran Mendoza: a qué hora empieza y cuánto durará

El nuevo corte de agua comenzará a las 4 de la madrugada del viernes 10 de octubre. AYSAM informó que los trabajos programados tienen como objetivo dirigir el servicio desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas.

El megacorte de agua se extenderá durante aproximadamente 12 a 15 horas y afectará las siguientes zonas del Gran Mendoza:

  • Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita
  • Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11
  • Las Heras: zonas centro, oeste y norte
  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
  • Maipú: Coquimbito
Corte agua
Una vez finalizado el operativo, comenzarán las tareas de recuperación de reservas.

Una vez finalizado el operativo, comenzarán las tareas de recuperación de reservas.

El servicio de agua potable se restablecerá progresivamente entre 24 y 48 horas luego de la instalación, es decir, a partir del domingo por la noche.

AYSAM recomienda mantener una reserva de agua embotellada, preservar la reserva del tanque domiciliario, regular el uso e intensidad del caudal, evitar el uso de electrodomésticos que requieren de agua potable y controlar las goteras o perdidas.

Cortes de agua programados: qué departamento del Gran Mendoza se verá afectado este 9 de octubre

cortes de agua
Gráfico tomado de la página web de Aguas Mendocinas.

Gráfico tomado de la página web de Aguas Mendocinas.

Este jueves 9 de octubre, AYSAM realizará trabajos en el departamento de Guaymallén debido a una obra de empalme de redes. El servicio se verá afectado a partir de las 8 de la mañana del jueves hasta las 20 horas. El corte del servicio se realizará de calle Pedro del Castillo a calle Mendoza, y de calle Higuerita a calle Los Huarpes.

Temas relacionados:

Te puede interesar