Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizará un corte de agua debido a una tarea de empalme de redes en el departamento de Guaymallén de calle Pedro del Castillo a calle Mendoza y de calle Higuerita a calle Los Huarpes a partir de las 8:00 hasta 20:00.

Corte-de-agua Varias zonas se verán afectadas este jueves.

Durante el corte del servicio: