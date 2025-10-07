Debido a ciertas razones se cortará el suministro de agua potable.

Debido a ciertas razones se cortará el suministro de agua potable.

Aguas Mendocinas compartió un comunicado en redes sociales, en el cual comunica un corte de agua programado para este jueves 9 de octubre. Debido a distintos trabajos, algunas áreas se quedarán sin servicio a lo largo de esta semana. Sigue leyendo para conocer los detalles.

AYSAM y nuevos trabajos

AYSAM es una empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento más grande de la provincia. Abastecen de agua potable a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.

corte-agua-aysam
Aguas mendocinas trabaja constantemente para mejorar el servicio.

Aguas mendocinas trabaja constantemente para mejorar el servicio.

La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizará un corte de agua debido a una tarea de empalme de redes en el departamento de Guaymallén de calle Pedro del Castillo a calle Mendoza y de calle Higuerita a calle Los Huarpes a partir de las 8:00 hasta 20:00.

Corte-de-agua
Varias zonas se ver&aacute;n afectadas este jueves.

Varias zonas se verán afectadas este jueves.

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.

Temas relacionados:

Te puede interesar