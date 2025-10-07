Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Zonas y horarios afectados
Aguas Mendocinas y Saneamiento compartió que se realizará un corte de agua debido a una tarea de empalme de redes en el departamento de Guaymallén de calle Pedro del Castillo a calle Mendoza y de calle Higuerita a calle Los Huarpes a partir de las 8:00 hasta 20:00.
Varias zonas se verán afectadas este jueves.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.