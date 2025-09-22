corte de agua Aguas mendocinas trabaja constantemente para mejorar el servicio

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este martes 23 de septiembre en ciudad. Debido a tareas de empalme de redes se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable desde calle Belgrano hasta San Martin y desde Pedro Molina hasta la calle Las Heras. Este comenzará a las 9:00 y terminará a las 21:00.

agua Estas son las zonas que se quedarán sin servicio a lo largo de la semana

Durante el corte del servicio: