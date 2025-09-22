Toma las medidas necesarias para no quedarte sin agua potable

Un nuevo corte de agua ocurrirá en la provincia de Mendoza este martes 23 de septiembre. Agua y saneamiento de Mendoza (AYSAM) compartió un comunicado en sus redes sociales que cortarán el servicio de agua potable en un departamento. A continuación te contaremos todos los detalles.

corte de agua
Aguas mendocinas trabaja constantemente para mejorar el servicio

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este martes 23 de septiembre en ciudad. Debido a tareas de empalme de redes se interrumpirá el normal abastecimiento de agua potable desde calle Belgrano hasta San Martin y desde Pedro Molina hasta la calle Las Heras. Este comenzará a las 9:00 y terminará a las 21:00.

agua
Estas son las zonas que se quedarán sin servicio a lo largo de la semana

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
  • Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

