Corte de agua en Buenos Aires: cuáles son las zonas y horarios afectados por el mantenimento

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en los siguientes lugares realizando un mantenimiento programado:

GENERAL VILLEGAS: desde las 3.00 am se están realizando trabajos de mantenimiento en la Planta de Ósmosis Inversa de General Villegas. Las tareas consisten en la limpieza química de los filtros y mantenimiento general, y son parte del procedimiento preventivo de las membranas, para optimizar y mejorar el funcionamiento del establecimiento potabilizador.

Durante el lapso de trabajo, que puede prolongarse por 24 horas, la producción de la Planta se reducirá y el caudal de agua será complementado por la producción de las perforaciones de la localidad, pudiendo generar sabor salobre.

CAMPANA: se realizarán trabajos sobre una perforación de la red de agua ubicada en calle Marmol y Castilla, en Campana. Las tareas afectarán el servicio de agua en los barrios Las Acacias y Puerta del Sol.

corte de agua en buenos aires (2) Trabajos de ABSA para mantener el funcionamiento correcto del servicio de agua.

Recomendaciones clave para usuarios

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.