Corte de agua en Buenos Aires: cuáles son las zonas y horarios afectados por el mantenimento

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en los siguientes lugares realizando un mantenimiento programado:
GENERAL VILLEGAS: desde las 3.00 am se están realizando trabajos de mantenimiento en la Planta de Ósmosis Inversa de General Villegas. Las tareas consisten en la limpieza química de los filtros y mantenimiento general, y son parte del procedimiento preventivo de las membranas, para optimizar y mejorar el funcionamiento del establecimiento potabilizador.
Durante el lapso de trabajo, que puede prolongarse por 24 horas, la producción de la Planta se reducirá y el caudal de agua será complementado por la producción de las perforaciones de la localidad, pudiendo generar sabor salobre.
CAMPANA: se realizarán trabajos sobre una perforación de la red de agua ubicada en calle Marmol y Castilla, en Campana. Las tareas afectarán el servicio de agua en los barrios Las Acacias y Puerta del Sol.
corte de agua en buenos aires (2)
Trabajos de ABSA para mantener el funcionamiento correcto del servicio de agua.
Recomendaciones clave para usuarios
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.