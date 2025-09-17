"Aguas Mendocinas informa que el corte de agua potable en Ciudad que estaba programado para mañana jueves 18, queda suspendido hasta nuevo aviso", confirmó Aysam, por lo que ahora los vecinos de esa zona de Capital deberán esperar la nueva fecha.

Qué implica el corte de agua de Aysam

La interrupción del suministro de agua potable dispuesto por Aysam se debe a tareas de empalme de redes, según informó la empresa. Y su duración seráal menos 11 horas, entre las 9 y las 20.

Además, el departamento de San Carlos también se verá afectado por trabajos de cambio de válvula esclusa. Puntualmente, en el distrito Pareditas.

AYSAM es la empresa prestadora del servicio de agua potable y saneamiento más grande de la provincia. Actualmente abastece a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.

Cuenta con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

