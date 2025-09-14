La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento este martes 16 de septiembre realizará un corte de agua en Ciudad, debido a tareas de empalme de redes. Se interrumpirá el abastecimiento normal de agua potable desde la calle Belgrano hasta San Martín y de Pedro Molina hasta Las Heras.

agua Abastecen de agua potable a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.

Además, el departamento de San Carlos también se verá afectado por trabajos de cambio de válvula esclusa. Todo Pareditas se verá afectado en el abastecimiento de agua potable.

Durante el corte del servicio: