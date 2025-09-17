Corte de agua en Buenos Aires: ABSA anunció que hay dos zonas sin servicio este miércoles

acuaducto y caudalimetro El conducto que se instalará en Bahía Blanca y el caudalímetro que se instalará en Dolores.

En Dolores, se instalará un caudalímetro de salida a la red de distribución desde el tanque elevado de la localidad. Los trabajos requieren la interrupción total del suministro a toda la localidad, a partir de las 7:00 y hasta las 15:00 aproximadamente. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá en forma paulatina.

En Bahía Blanca se ha programado un operativo para el reemplazo de un tramo del acueducto principal que transporta el agua desde el Dique Paso de las Piedras, en el ingreso a la Planta Potabilizadora Patagonia. Las tareas demandarán interrumpir el funcionamiento del establecimiento potabilizador.

Los trabajos incluyen el reemplazo de una sección de 4 metros del conducto de 1500 milímetros de diámetro, que se encuentra deteriorada o en mal estado. El remplazo es inminente para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y minimizar riesgos que puedan poner en peligro el servicio de agua.

Para poder ejecutar las tareas, es necesario interrumpir el ingreso del líquido a la Planta Patagonia, por lo que deberá detenerse la producción del establecimiento a partir de las 06:00 del miércoles por un plazo estimado en 24 horas, afectando con falta de suministro a toda la localidad durante ese periodo.

corte de agua Habrá cortes de agua en dos localidades de Buenos Aires: Dolores y Bahía Blanca.

Una vez finalizadas las tareas, el suministro de agua se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua desde el Dique y el resto de las captaciones. ABSA determino que mientras dure el corte de agua permanecerá activa la planta modular que produce agua para abastecer los camiones cisterna que ayudarán en establecimientos hospitalarios y sanitarios.

Recomendaciones clave para usuarios

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.