Corte de agua en Buenos Aires: ABSA anunció que hay dos zonas sin servicio este miércoles

La empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos programados en la red. Se verán afectadas dos zonas de Buenos Aires

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy miércoles 17 de septiembre de 2025 en dos zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detallan las áreas afectadas y los horarios correspondientes.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Cuáles son los horarios y las zonas afectadas por el corte de agua

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en los siguientes lugares realizando un mantenimiento programado:

El conducto que se instalará en Bahía Blanca y el caudalímetro que se instalará en Dolores.

En Dolores, se instalará un caudalímetro de salida a la red de distribución desde el tanque elevado de la localidad. Los trabajos requieren la interrupción total del suministro a toda la localidad, a partir de las 7:00 y hasta las 15:00 aproximadamente. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá en forma paulatina.

En Bahía Blanca se ha programado un operativo para el reemplazo de un tramo del acueducto principal que transporta el agua desde el Dique Paso de las Piedras, en el ingreso a la Planta Potabilizadora Patagonia. Las tareas demandarán interrumpir el funcionamiento del establecimiento potabilizador.

Los trabajos incluyen el reemplazo de una sección de 4 metros del conducto de 1500 milímetros de diámetro, que se encuentra deteriorada o en mal estado. El remplazo es inminente para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y minimizar riesgos que puedan poner en peligro el servicio de agua.

Para poder ejecutar las tareas, es necesario interrumpir el ingreso del líquido a la Planta Patagonia, por lo que deberá detenerse la producción del establecimiento a partir de las 06:00 del miércoles por un plazo estimado en 24 horas, afectando con falta de suministro a toda la localidad durante ese periodo.

Habrá cortes de agua en dos localidades de Buenos Aires: Dolores y Bahía Blanca.

Una vez finalizadas las tareas, el suministro de agua se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua desde el Dique y el resto de las captaciones. ABSA determino que mientras dure el corte de agua permanecerá activa la planta modular que produce agua para abastecer los camiones cisterna que ayudarán en establecimientos hospitalarios y sanitarios.

Recomendaciones clave para usuarios

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

