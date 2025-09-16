El Senado de Mendoza avaló los pliegos de 4 fiscales propuestos por el Poder Ejecutivo

Los fiscales pasaron todos los filtros para su designación

Durante el arranque de la sesión, el secretario legislativo Lucas Faure leyó la resolución del despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y comunicó que ninguno de los postulantes presentaba impedimento para ocupar los cargos.

Acto seguido, el senador radical Walther Marcolini, presidente de la comisión de LAC, explicó el procedimiento concretado y resaltó que los postulantes habían cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a sus designaciones.

Al completarse esta instancia, la Cámara Alta concluyó el proceso de tratamiento de las postulaciones, ratificando el respaldo institucional a los 4 profesionales propuestos para desempeñar funciones clave en el Poder Judicial de Mendoza.

Fuente: prensa de la Legislatura