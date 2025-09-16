Inicio Política Senado de Mendoza
Sesión de acuerdo

El Senado de Mendoza avaló los pliegos de 4 fiscales propuestos por el Poder Ejecutivo

Las designaciones de los 4 fiscales fueron avaladas en la sesión de acuerdo del Senado de Mendoza mediante el voto secreto

La sesión de acuerdo del Senado de Mendoza fue presidida por la vicegobernadora Hebe Casado.

El Senado de Mendoza avaló este martes los pliegos de 4 fiscales que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo. El visto bueno se logró en la sesión de acuerdo mediante el mecanismo de voto secreto. Los nombramientos corresponden a la Primera y Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.

Los pliegos de los 4 fiscales designados fueron los siguientes: Juan Manuel Sánchez como fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, quien recibió 372 adhesiones en la audiencia pública; Liliana Giselle Lana, también como fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, quien obtuvo 510 adhesiones; Ezequiel Jesús Morando, para el mismo cargo y circunscripción, quien recibió 466 adhesiones; y Pablo Germán Hnatow como fiscal de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial, quien obtuvo 699 adhesiones.

Los fiscales pasaron todos los filtros para su designación

Durante el arranque de la sesión, el secretario legislativo Lucas Faure leyó la resolución del despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y comunicó que ninguno de los postulantes presentaba impedimento para ocupar los cargos.

Acto seguido, el senador radical Walther Marcolini, presidente de la comisión de LAC, explicó el procedimiento concretado y resaltó que los postulantes habían cumplido con todos los requisitos exigidos para acceder a sus designaciones.

Al completarse esta instancia, la Cámara Alta concluyó el proceso de tratamiento de las postulaciones, ratificando el respaldo institucional a los 4 profesionales propuestos para desempeñar funciones clave en el Poder Judicial de Mendoza.

Fuente: prensa de la Legislatura

