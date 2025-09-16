El Senado de Mendoza avaló los pliegos de 4 fiscales propuestos por el Poder Ejecutivo

El Senado de Mendoza avaló este martes los pliegos de 4 fiscales que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo. El visto bueno se logró en la sesión de acuerdo mediante el mecanismo de voto secreto. Los nombramientos corresponden a la Primera y Tercera Circunscripción Judicial de la provincia.
