Inicio Política Senado de Mendoza
Visto bueno del Senado

Ya es ley el cambio que beneficia a consumidores en causas judiciales de hasta $2,5 millones

Se trata de una modificación del Código Procesal Civil y Comercial que tiene como finalidad adaptar la legislación a la realidad económica del país

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
El Senado aprobó una ley para ampliar las pequeñas causas judiciales de $1

El Senado aprobó una ley para ampliar las pequeñas causas judiciales de $1,5 millones a $2,5 millones. 

El Senado de Mendoza aprobó este martes una modificación del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario por el cual las pequeñas causas judiciales se amplían de $1,5 millones a $2,5 millones. La iniciativa pasó por dos revisiones legislativas y ahora ya está en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

El beneficio tiene que ver con que las pequeñas causas civiles y comerciales, del tipo de compras defectuosas, facturaciones indebidas o problemas con servicios puedan ingresar por una oficina especial de la Suprema Corte de Justicia.

Según consta en el portal del Ministerio Público Fiscal, se trata de procesos más simples y ágiles, y sobre todo de gestión gratuita, que garantiza el acceso de la comunidad a la justicia. Así, se busca resolver el conflicto a través de una negociación antes de que se inicie un juicio.

David Saez ok
David S&aacute;ez (UCR), el senador que impuls&oacute; la ley en la C&aacute;mara Alta local.

David Sáez (UCR), el senador que impulsó la ley en la Cámara Alta local.

Su principal impulsor, el senador David Sáez (UCR), explicó las ventajas del cambio en el Código Procesal Civil.

Beneficios de la ampliación de pequeñas causas judiciales

Durante el debate, Sáez subrayó que la modificación del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario responde a la necesidad de adecuar la normativa a la realidad económica del país y de garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia más rápida, ágil y gratuita.

El legislador además remarcó que el proceso de pequeñas causas es una herramienta para resolver conflictos judiciales de montos menores, situaciones relacionadas a los consumidores y quedan sin respuesta por no poder afrontar los costos de un juicio tradicional.

El senador explicó además que la reforma fue consensuada con la Suprema Corte de Justicia para asegurar armonía institucional y fortalecer el espíritu de esta instancia judicial, que busca brindar soluciones sencillas y accesibles a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Cuáles son las pequeñas causas judiciales y cómo tramitarlas

En cuanto a las pequeñas causas relacionadas con consumo, ésta es la tipificación que figura en el Poder Judicial:

  • Compras en internet
  • Cobros en tarjetas de crédito sin consentimiento
  • Clonación de tarjetas de débito
  • Contrataciones de servicios y electrónicas
  • Compra/venta de productos
  • Reclamos contra prestadores de servicios públicos domiciliarios; Bancos y Compañías Financieras; Contrataciones turísticas; Medicina Prepaga.

También pueden resolverse problemáticas entre vecinos:

  • Filtraciones
  • Humedad
  • Forestal
  • Medianeras (solo conflictos de menor importancia relativos a la conservación y mantenimiento de la pared medianera).

El siguiente gráfico demuestra cómo realizar el reclamo:

Pequeñas causas judiciales ok

Luego, el proyecto resultó aprobado por 29 votos afirmativos y 8 abstenciones. La propuesta fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Desde la Legislatura remarcaron que la medida tiene que ver con la modernización del sistema judicial de la provincia y que apunta a proteger a los usuarios y consumidores frente a la inflación y a la imposibilidad de litigar si los conflictos son menores, por falta de dinero. De esta manera, los ciudadanos pueden sus reclamos en un marco ágil y accesible.

Temas relacionados:

Te puede interesar