Ya es ley el cambio que beneficia a consumidores en causas judiciales de hasta $2,5 millones

David Saez ok David Sáez (UCR), el senador que impulsó la ley en la Cámara Alta local. Foto: Prensa de la Legislatura de Mendoza

Su principal impulsor, el senador David Sáez (UCR), explicó las ventajas del cambio en el Código Procesal Civil.

Beneficios de la ampliación de pequeñas causas judiciales

Durante el debate, Sáez subrayó que la modificación del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario responde a la necesidad de adecuar la normativa a la realidad económica del país y de garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia más rápida, ágil y gratuita.

El legislador además remarcó que el proceso de pequeñas causas es una herramienta para resolver conflictos judiciales de montos menores, situaciones relacionadas a los consumidores y quedan sin respuesta por no poder afrontar los costos de un juicio tradicional.

El senador explicó además que la reforma fue consensuada con la Suprema Corte de Justicia para asegurar armonía institucional y fortalecer el espíritu de esta instancia judicial, que busca brindar soluciones sencillas y accesibles a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Cuáles son las pequeñas causas judiciales y cómo tramitarlas

En cuanto a las pequeñas causas relacionadas con consumo, ésta es la tipificación que figura en el Poder Judicial:

Compras en internet

Cobros en tarjetas de crédito sin consentimiento

Clonación de tarjetas de débito

Contrataciones de servicios y electrónicas

Compra/venta de productos

Reclamos contra prestadores de servicios públicos domiciliarios; Bancos y Compañías Financieras; Contrataciones turísticas; Medicina Prepaga.

También pueden resolverse problemáticas entre vecinos:

Filtraciones

Humedad

Forestal

Medianeras (solo conflictos de menor importancia relativos a la conservación y mantenimiento de la pared medianera).

El siguiente gráfico demuestra cómo realizar el reclamo:

Luego, el proyecto resultó aprobado por 29 votos afirmativos y 8 abstenciones. La propuesta fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Desde la Legislatura remarcaron que la medida tiene que ver con la modernización del sistema judicial de la provincia y que apunta a proteger a los usuarios y consumidores frente a la inflación y a la imposibilidad de litigar si los conflictos son menores, por falta de dinero. De esta manera, los ciudadanos pueden sus reclamos en un marco ágil y accesible.