Javier Milei se reunió con su par de Paraguay: "Son un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica"

javier milei paraguay Karina Milei integró la escueta comitiva que viajó con el presidente a la nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Foto: Noticias Argentinas

Buena sintonía entre Javier Milei y Santiago Peña

La sintonía entre Milei y Peña no es novedad. No solo se entrevistaron en más de una oportunidad sino que el paraguayo fue el primero de los jefes de Estado latinoamericano que viajó oficialmente a la Argentina reunirse con el libertario a días de asumir.

Este martes a la mañana, el libertario, durante su discurso en la conferencia conservadora planteó que Paraguay "es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”, y destacó que "desde hace décadas eligieron abrazar las ideas de la libertad y como consecuencia han logrado que la inflación sea cosa del pasado”.

"Gracias al régimen de maquila, han sabido explotar su industria local al máximo, incrementando las exportaciones y generando puestos de trabajo genuinos”, ponderó durante su discurso, y completó: "Su experiencia es prueba fehaciente de que cuando las regulaciones acompañan y no estorban; cuando los impuestos son bajos y no ahogan, la capacidad de los países para comerciar crece”.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el presidente iba a encabezar una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP).

En agenda, para el miércoles, a las 10.15, Javier Milei se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.