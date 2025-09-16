Inicio Economía Javier Milei
Industriales Pymes le ruegan a Milei que se ocupe de la producción

El equilibrio fiscal “no tiene como ingrediente a la industria”, señaló Daniel Rosato, titular de la cámara de Industriales Pymes

Daniel Rosato, referente de las industrias pymes, habló de la situación del sector y de los anuncios del presidente Javier Milei. 

“La industria es la generadora de riqueza para avanzar. Por favor, rogamos tenerla en cuenta”, dijo el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato y le pidió al presidente Javier Milei un diálogo constructivo con el sector productivo.

Rosato, tras la presentación del Presupuesto 2026 que hizo Javier Milei señaló que: “Desde Industriales Pymes Argentinos creemos que las palabras del Presidente de la Nación, donde habla de una receta para controlar el equilibrio fiscal, no tienen como ingrediente la industria, las exportaciones, el mercado interno ni las fuentes de trabajo”.

El dirigente industrial consideró fundamental que el año entrante el Presidente tenga entre sus piezas centrales un mejor y más fluido diálogo con los sectores productivos: “Otro de los ingredientes que faltan es el diálogo constructivo para darle sustentabilidad a la producción nacional”.

Por eso, tras el anuncio del Presupuesto que tendrá en su eje el superávit fiscal, dijo: “Valoramos el objetivo propuesto, pero hay errores que corregir. Y no son negociables. Para que los argentinos puedan acompañar esta transformación. La industria es la generadora de riqueza para avanzar en su plan. Por favor, rogamos tenerla en cuenta”.

Datos sobre el a industria pyme

Según datos del Informe de Coyuntura Económica, realizado por IPA, si bien el INDEC muestra un crecimiento interanual de la actividad económica, “el avance se sostiene sobre una base de comparación muy baja, reflejando más un rebote estadístico que una recuperación sólida”.

“Mientras que la actividad financiera fue el motor del crecimiento, la economía real sigue mostrando señales de fragilidad: el consumo interno continúa débil, la industria aún no recupera los niveles del 2023 y las PyMEs enfrentan serias dificultades”, se asegura sobre los datos del último año.

