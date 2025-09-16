Industriales Pymes le ruegan a Milei que se ocupe de la producción

Por eso, tras el anuncio del Presupuesto que tendrá en su eje el superávit fiscal, dijo: “Valoramos el objetivo propuesto, pero hay errores que corregir. Y no son negociables. Para que los argentinos puedan acompañar esta transformación. La industria es la generadora de riqueza para avanzar en su plan. Por favor, rogamos tenerla en cuenta”.

Datos sobre el a industria pyme

Según datos del Informe de Coyuntura Económica, realizado por IPA, si bien el INDEC muestra un crecimiento interanual de la actividad económica, “el avance se sostiene sobre una base de comparación muy baja, reflejando más un rebote estadístico que una recuperación sólida”.

“Mientras que la actividad financiera fue el motor del crecimiento, la economía real sigue mostrando señales de fragilidad: el consumo interno continúa débil, la industria aún no recupera los niveles del 2023 y las PyMEs enfrentan serias dificultades”, se asegura sobre los datos del último año.

Fuentes: Noticias Argentinas e Industriales Pymes Argentinos (IPA).