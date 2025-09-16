Cómo reaccionó el dólar en el Banco Nación tras el discurso de Javier Milei

El dólar en el Banco Nación tuvo una leve suba en el comienzo del martes 16 de septiembre, en la primera jornada después de la presentación del Presupuesto 2026 que hizo Javier Milei este lunes.
En el inicio de la semana, el dólar tuvo una leve suba y en la venta minorista llegó a superar el techo impuesto por el Banco Central. No obstante, en el sector mayorista quedó muy cerca de romper la barrera y por el BCRA no intervino en el mercado cambiario.
Este martes, el Banco Nación comenzó vendiendo el dólar a $1.475 y tuvo una leve suba en los primeros minutos hasta $1.480.
En tanto, el resto de los bancos comenzó a vender el dólar en los siguientes precios:
El Banco Nación es una de las entidades que ha sabido fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.
Desde que se eliminó el cepo cambiario, la mayoría de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, este llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual, siendo uno de los rendimientos más altos que se ofrecen en el mercado.