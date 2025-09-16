Cómo reaccionó el dólar en el Banco Nación tras el discurso de Javier Milei

dolar, cotizacion A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación este martes 16 de septiembre

El precio del dólar en el Banco Nación el martes 16 de septiembre

Desde el Banco Nación aseguraron que el dólar minorista se comenzó vendiendo a un precio de $1.475, para luego crecer a $1.480, en la jornada de este martes 16 de septiembre.

En tanto, el resto de los bancos comenzó a vender el dólar en los siguientes precios:

Banco Galicia: $1.480

Banco ICBC: $1.477

Banco BBVA: $1.485

Banco Supervielle: $1.480

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.475

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.475

Cuánto paga el Banco Nación por un plazo fijo en dólares

El Banco Nación es una de las entidades que ha sabido fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.

Desde que se eliminó el cepo cambiario, la mayoría de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, este llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual, siendo uno de los rendimientos más altos que se ofrecen en el mercado.