Cómo reaccionó el dólar en el Banco Nación tras el discurso de Javier Milei

El Banco Nación comenzó vendiendo el dólar a $1.475, pero tuvo un aumento en los primeros minutos de este martes 16 de septiembre

Daniel Calivares
A cuánto se vende el dólar en el Banco Nación.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El dólar en el Banco Nación tuvo una leve suba en el comienzo del martes 16 de septiembre, en la primera jornada después de la presentación del Presupuesto 2026 que hizo Javier Milei este lunes.

En el inicio de la semana, el dólar tuvo una leve suba y en la venta minorista llegó a superar el techo impuesto por el Banco Central. No obstante, en el sector mayorista quedó muy cerca de romper la barrera y por el BCRA no intervino en el mercado cambiario.

Este martes, el Banco Nación comenzó vendiendo el dólar a $1.475 y tuvo una leve suba en los primeros minutos hasta $1.480.

A cuánto se venderá el dólar en el Banco Nación este martes 16 de septiembre

El precio del dólar en el Banco Nación el martes 16 de septiembre

Desde el Banco Nación aseguraron que el dólar minorista se comenzó vendiendo a un precio de $1.475, para luego crecer a $1.480, en la jornada de este martes 16 de septiembre.

En tanto, el resto de los bancos comenzó a vender el dólar en los siguientes precios:

  • Banco Galicia: $1.480
  • Banco ICBC: $1.477
  • Banco BBVA: $1.485
  • Banco Supervielle: $1.480
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
  • Banco Patagonia: $1.480
  • Banco Hipotecario: $1.480
  • Banco Santander: $1.480
  • Brubank: $1.475
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Macro: $1.495
  • Banco Piano: $1.475
Cuál será el precio del dólar en el Banco Nación

Cuánto paga el Banco Nación por un plazo fijo en dólares

El Banco Nación es una de las entidades que ha sabido fusionar la compra de dólares con una de las inversiones más populares entre los ahorristas: el plazo fijo en dólares.

Desde que se eliminó el cepo cambiario, la mayoría de los bancos decidió seducir a sus ahorristas con el plazo fijo en dólares. En el caso del Banco Nación, este llevó el rendimiento para depósitos a 30 días desde un 0,50% de tasa de interés anual a un 2,50% anual, siendo uno de los rendimientos más altos que se ofrecen en el mercado.

