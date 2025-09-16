ANSES convalidó el pago de más de $2.000.000 a jubilados desde el 22 de septiembre

anses, jubilados (28) Los jubilados de ANSES que cobran la máxima van a recibir más de $2.000.000.

Justamente, con ese incremento, la jubilación máxima pasó a ser, en septiembre, de $2.155.162,17. Vale tener en cuenta que esto no incluye a aquellos que cuentan con una jubilación de privilegio.

Al ser un monto tan elevado, estos jubilados no reciben ningún tipo de bono de ANSES, aunque sí tienen beneficios en comercios y supermercados, dijeron desde el organismo social.

ANSES: Fechas de pago de jubilaciones que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

anses, jubilados Los jubilados de ANSES ya tienen fecha de pago en octubre.

De cuánto será el aumento en las jubilaciones en octubre

Si bien, ANSES aún no ha confirmado oficialmente de cuánto será el aumento en las jubilaciones de octubre, sí se conoce de cuánto fue la inflación de agosto y con ello, ya se tiene el porcentaje de incremento del organismo social.

Según datos del Indec, la inflación en agosto fue del 1,9%. No obstante, ese porcentaje ha sido redondeado y ANSES no tiene esa práctica, por lo que ya se confirmó que la cifra real fue del 1,88% y, por ende, ese será el porcentaje de aumento a todos los jubilados en octubre 2025.