ANSES convalidó el pago de más de $2.000.000 a jubilados desde el 22 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir del 22 de septiembre abonará una suma a jubilados que supera los $2.000.000, aunque esta no será para todos los integrantes de este sector.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir del 22 de septiembre abonará una suma a jubilados que supera los $2.000.000, aunque esta no será para todos los integrantes de este sector.
Según explicaron desde ANSES, esta suma, que en realidad es de $2.155.162,17, le va a corresponder a una pequeña parte de jubilados, mientras que otros van a cobrar desde la misma fecha entre $400.000 y ese monto.
Desde ANSES se señaló que en septiembre todas las jubilaciones aumentaron un 1,90%. Ese porcentaje incluye a todo el sector, tanto los que cobran la mínima como aquellos que reciben la máxima.
Justamente, con ese incremento, la jubilación máxima pasó a ser, en septiembre, de $2.155.162,17. Vale tener en cuenta que esto no incluye a aquellos que cuentan con una jubilación de privilegio.
Al ser un monto tan elevado, estos jubilados no reciben ningún tipo de bono de ANSES, aunque sí tienen beneficios en comercios y supermercados, dijeron desde el organismo social.
Si bien, ANSES aún no ha confirmado oficialmente de cuánto será el aumento en las jubilaciones de octubre, sí se conoce de cuánto fue la inflación de agosto y con ello, ya se tiene el porcentaje de incremento del organismo social.
Según datos del Indec, la inflación en agosto fue del 1,9%. No obstante, ese porcentaje ha sido redondeado y ANSES no tiene esa práctica, por lo que ya se confirmó que la cifra real fue del 1,88% y, por ende, ese será el porcentaje de aumento a todos los jubilados en octubre 2025.