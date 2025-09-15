Evita salir durante lluvias muy fuertes
Las altas temperaturas que se registran en Mendoza durante estos días anticipan las condiciones primaverales, aunque oficialmente el invierno no ha terminado. Según MeteoRed el panorama térmico para los próximos días muestra un escenario de calor que se extenderá a lo largo de esta semana y se le sumarían lluvias.

Lluvia en Mendoza

El patrón de altas temperaturas se verá interrumpido durante el fin de semana, cuando se espera un descenso de temperatura y probabilidad de lluvia. Esta variación climática representará un cambio notable respecto a los días previos de la semana.

Para el viernes y el sábado se espera una máxima de 21°C y una mínima de 12°C. Estas temperaturas marcarán una diferencia considerable con los valores más elevados que caracterizarán el resto del período.

Estos son los días en los que llega la lluvia a Mendoza

Se pronostica un 60% de probabilidades de precipitación para el fin de semana. Según MeteoRed, la lluvia está prevista para el sábado y domingo, con horarios específicos: el sábado desde las 18 hasta las 00 del otro día y el domingo desde las 3 de la madrugada hasta las 18.

Nuevo ascenso térmico en la tercera semana

Para la tercera semana, la temperatura irá ascendiendo hasta llegar al fin de semana, retomando la tendencia de incremento que caracteriza este período de transición invernal.

El pronóstico indica que el lunes se espera una máxima de 19°C, estableciendo el punto de partida para un nuevo ciclo de calentamiento progresivo. Esta temperatura representa el inicio de una curva ascendente que se mantendrá durante los días siguientes.

Toma las medidas necesarias para cuidarte

Para el viernes, una máxima de 27°C cerrará la semana, alcanzando nuevamente valores elevados que se aproximan a los registros del inicio del período analizado.

Este ascenso gradual confirma la persistencia del patrón de temperaturas elevadas que viene caracterizando el comportamiento climático en la provincia mendocina durante estas semanas de transición hacia la estación primaveral.

