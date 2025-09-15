clima mendoza Estos son los días en los que llega la lluvia a Mendoza

Se pronostica un 60% de probabilidades de precipitación para el fin de semana. Según MeteoRed, la lluvia está prevista para el sábado y domingo, con horarios específicos: el sábado desde las 18 hasta las 00 del otro día y el domingo desde las 3 de la madrugada hasta las 18.

Nuevo ascenso térmico en la tercera semana

Para la tercera semana, la temperatura irá ascendiendo hasta llegar al fin de semana, retomando la tendencia de incremento que caracteriza este período de transición invernal.

El pronóstico indica que el lunes se espera una máxima de 19°C, estableciendo el punto de partida para un nuevo ciclo de calentamiento progresivo. Esta temperatura representa el inicio de una curva ascendente que se mantendrá durante los días siguientes.

ALERTA calor.jpg Toma las medidas necesarias para cuidarte

Para el viernes, una máxima de 27°C cerrará la semana, alcanzando nuevamente valores elevados que se aproximan a los registros del inicio del período analizado.

Este ascenso gradual confirma la persistencia del patrón de temperaturas elevadas que viene caracterizando el comportamiento climático en la provincia mendocina durante estas semanas de transición hacia la estación primaveral.