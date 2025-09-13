Un informe del SMN anticipó que la primavera será más calurosa y con más lluvias de lo habitual

Pronostico del tiempo clima lluvias - Cristian Lozano Diario UNO Más lluvias de lo habitual en primavera y más calor. Así lo indicó el pronóstico estacional del SMN. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Más lluvias de lo habitual para Mendoza

Producto del cambio climático, la primavera en Mendoza se presentará con abundantes precipitaciones, mayores al promedio para la época del año.

El estudio del SMN nacional arroja que habrá una alteración en los valores históricos que van de los 14,6 milímetros en octubre a los 26,5 en noviembre.

mapa de precipitaciones

La estimaciones indican que las precipitaciones serán mayores entre el 40% y el 45% por encima de los promedios.

Con más calor y más agua de lo habitual, la primavera 2025 promete ser distinta en Mendoza y plantea un panorama de mayor humedad para la provincia y la región.