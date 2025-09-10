Lógicamente, en primavera, el riego del limonero será mucho más frecuente, todo esto, debido a las altas temperaturas que suelen hacer.

Por dar algún ejemplo, tienes que saber que un limonero en maceta puede necesitar riego cada dos días durante el verano, pero la frecuencia varía según el clima y el tipo de suelo.

Para lograr una abundante cosecha de limones, riega el limonero manteniendo la tierra ligeramente húmeda, sin encharcar, verificando que esté seca al tacto. En primavera, aumenta la frecuencia del riego si hace calor, pero evita mojar las hojas para prevenir enfermedades.

La tierra del limonero debe estar seca al momento de regar nuevamente.

Más allá de esto, es importante usar el agua a temperatura ambiente y, así como se evita la falta, también evitar el exceso de la misma, ya que puede ser perjudicial para el árbol.

Con el riego no será suficiente para que tu limonero explote de limones en primavera. Por supuesto, debes prestar atención a otros detalles, como el tiempo de luz solar o la poda de sus hojas.

Consejos para que el limonero estalle de limones en primavera