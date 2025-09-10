La primavera es la época ideal para la propagación de pulgas y garrapatas.

La primavera es la época ideal para la propagación de pulgas y garrapatas.

Las pulgas y las garrapatas son dos de los peores parásitos si de mascotas hablamos, y lo cierto es que uno de los momentos en donde más comienzan a verse es en el correr de los días cálidos. Para evitarlos, debes seguir una serie de recomendaciones.

En primavera, a pesar del buen tiempo, es clave limpiar y aspirar las áreas de descanso de tu hogar, ya que las pulgas pueden esconderse en alfombras y muebles, y lo mismo ocurre con las garrapatas.

Los perros, una de las mascotas que más sufren a las pulgas y garrapatas.

Dónde debe dormir una mascota en primavera para evitar pulgas y garrapatas

Para que no se contagie de pulgas ni garrapatas, asegúrate de que tu mascota tenga su propia cama o manta bien ventilada y mantenla limpia, lavando la ropa de cama a temperaturas altas.

Limpia a fondo las alfombras, sofás y otras áreas donde tu mascota pasa tiempo, aspirando regularmente y usando productos específicos para desinfectar.

Pero, hablando específicamente del lugar, lo cierto es que los expertos suelen dar las opciones que se muestran a continuación. De esta manera, evitarás un problema en el pelaje y la piel de tu mascota.

  • Dentro de casa, cerca de una ventana: le da aire fresco sin exponerlo a corrientes frías.
  • Galería techada o balcón cerrado: opción intermedia entre interior y exterior.
  • Cama elevada o colchoneta lavable: evita la humedad del piso.
  • Habitación ventilada pero no con aire directo: para un descanso reparador.
  • Casita cubierta en interior del hogar: brinda refugio y sensación de seguridad.
En lo posible, las mascotas deben dormir dentro de casa para evitar problemas de este tipo.

Además de esto, es importante que revises el pelaje de tu mascota para detectar cualquier signo de pulgas o garrapatas, especialmente en zonas con mucha vegetación.

Aunque la primavera es una época de proliferación, las pulgas y garrapatas pueden permanecer activas todo el año, especialmente en el interior de las casas.

Remedios caseros para eliminar pulgas y garrapatas

  • Vinagre de manzana: mezcla partes iguales de vinagre y agua, y aplícalo con un paño húmedo sobre el pelaje de tu mascota, evitando los ojos.
  • Limón: hierve rodajas de limón en agua, deja enfriar y luego aplica la infusión con un spray por el pelaje.
  • Levadura de cerveza: espolvorea un poco en la comida de tu mascota. La vitamina B que contiene actúa como repelente natural.
  • Aceites esenciales: diluye aceites como lavanda, romero o cedro en agua o en un pañuelo para hacer un collar natural o aplicarlo directamente.
  • Manzanilla: prepara una infusión y, una vez tibia, úsala para mojar un algodón y aplicarlo en la piel de tu mascota, según La Nación.

