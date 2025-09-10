Dónde debe dormir una mascota en primavera para evitar pulgas y garrapatas

Limpia a fondo las alfombras, sofás y otras áreas donde tu mascota pasa tiempo, aspirando regularmente y usando productos específicos para desinfectar.

Pero, hablando específicamente del lugar, lo cierto es que los expertos suelen dar las opciones que se muestran a continuación. De esta manera, evitarás un problema en el pelaje y la piel de tu mascota.

Dentro de casa, cerca de una ventana : le da aire fresco sin exponerlo a corrientes frías.

: le da aire fresco sin exponerlo a corrientes frías. Galería techada o balcón cerrado : opción intermedia entre interior y exterior.

: opción intermedia entre interior y exterior. Cama elevada o colchoneta lavable : evita la humedad del piso.

: evita la humedad del piso. Habitación ventilada pero no con aire directo : para un descanso reparador.

: para un descanso reparador. Casita cubierta en interior del hogar: brinda refugio y sensación de seguridad.

garrapatas, mascota En lo posible, las mascotas deben dormir dentro de casa para evitar problemas de este tipo.

Además de esto, es importante que revises el pelaje de tu mascota para detectar cualquier signo de pulgas o garrapatas, especialmente en zonas con mucha vegetación.

Aunque la primavera es una época de proliferación, las pulgas y garrapatas pueden permanecer activas todo el año, especialmente en el interior de las casas.

Remedios caseros para eliminar pulgas y garrapatas