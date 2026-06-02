La señal que todos los dueños confunden e indica que tu gato está comenzando a despedirse

Mal aliento, la señal que indica que tu gato comienza a despedirse

Es habitual pensar que si a nuestros gatos les huele mal la boca es simplemente porque están envejeciendo, porque cambiaron de alimento o por una acumulación de sarro.

Sin embargo, y más allá de las infecciones dentales comunes, el olor bucal fuerte a descomposición es una de las alertas metabólicas más grandes de la medicina felina.

A la hora de responder el por qué, lo cierto es que los riñones y el hígado ya no pueden filtrar las toxinas de la sangre. Al acumularse estos desechos, el cuerpo comienza a eliminarlos a través del aliento.

mascota, gato A la par del mal aliento, el gato comienza con un proceso de deshidratación.

El gato deja de beber agua, y comienza un proceso de deshidración extrema, donde la saliva disminuye drásticamente, multiplicando las bacterias en su boca.

Ante la aparición del mal aliento crónico acompañado de debilidad, la consulta veterinaria es fundamental. El profesional podrá determinar si se puede aplicar un tratamiento paliativo o si es momento de tomar alguna decisión.

Otras señales físicas y metabólicas