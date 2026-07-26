Le dieron empleo a todo el que quisiera trabajar y 20 años después pueden ver lo que lograron

La Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi tiene otros puntos obligatorios. Por ejemplo, asegura la igualdad salarial entre hombres y mujeres y asegura un 33% de puestos de trabajo para las mujeres, lo que permitió que muchas de ellas, oriundas de zonas rurales, tengan un primer empleo.

Cuáles son los tipos de trabajo que se deben realizar

Pero no todo es tan fácil. Los tipos de trabajos que se ofrecen requieren de mucha voluntad, ya que las personas son empleadas para la construcción de pozos, de estanques de recolección de agua de lluvia y canales de riego. También para hacer caminos rurales o nivelación de terrenos, así como también trabajos de reforestación y de conservación del suelo.

Para asegurar que todo se cumple desde ambas partes, se obligó a que todos se bancarizaran y permanentemente se hacen auditorías. Con el paso del tiempo, esta ley de trabajo ha logrado que se reduzca la pobreza estacional, principalmente en épocas de sequías o entre cosechas. También permitió que millones de mujeres tengan sus propios ingresos por primera vez y frenó la migración forzada de familias enteras que estaban en condiciones precarias.

Además, desde su implementación, los dueños de tierras agrícolas tuvieron que aumentar los salarios para competir con el Estado, aunque se quejan de la falta de mano de obra. Al mismo tiempo, los gobiernos han recortado el presupuesto destinado a este programa en los últimos años, lo que provoca que muchos gobiernos locales tengan problemas para afrontarlo en los segundos semestres.