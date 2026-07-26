Hace 21 años, en el 2005, India aprobó una de las leyes más ambiciosas del mundo. Se trató de la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi. A diferencia de las leyes de otros países, esta no entregaba un subsidio, sino que convertía el trabajar en un derecho que cualquier persona podía exigir.
Esta ley fue tan importante que, durante la pandemia de COVID, permitió que muchas personas pudieran subsistir gracias a estos empleos y al derecho de exigirlos, pero la pregunta es: ¿De qué se trata esta ley que se aplica a todo el que quiera trabajar'.
Le dieron empleo a todo el que quisiera trabajar y 20 años después pueden ver lo que lograron
Según lo que dicta esta Ley, cada hogar rural puede solicitar un mínimo de 100 días de trabajo manual remunerado al año para cada persona adulta que lo desee. En caso de que el gobierno local no le asigne un puesto de trabajo dentro de los 15 días posteriores a la solicitud, se le debe dar a la persona una indemnización diaria por desempleo.
La Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi tiene otros puntos obligatorios. Por ejemplo, asegura la igualdad salarial entre hombres y mujeres y asegura un 33% de puestos de trabajo para las mujeres, lo que permitió que muchas de ellas, oriundas de zonas rurales, tengan un primer empleo.
Cuáles son los tipos de trabajo que se deben realizar
Pero no todo es tan fácil. Los tipos de trabajos que se ofrecen requieren de mucha voluntad, ya que las personas son empleadas para la construcción de pozos, de estanques de recolección de agua de lluvia y canales de riego. También para hacer caminos rurales o nivelación de terrenos, así como también trabajos de reforestación y de conservación del suelo.
Para asegurar que todo se cumple desde ambas partes, se obligó a que todos se bancarizaran y permanentemente se hacen auditorías. Con el paso del tiempo, esta ley de trabajo ha logrado que se reduzca la pobreza estacional, principalmente en épocas de sequías o entre cosechas. También permitió que millones de mujeres tengan sus propios ingresos por primera vez y frenó la migración forzada de familias enteras que estaban en condiciones precarias.
Además, desde su implementación, los dueños de tierras agrícolas tuvieron que aumentar los salarios para competir con el Estado, aunque se quejan de la falta de mano de obra. Al mismo tiempo, los gobiernos han recortado el presupuesto destinado a este programa en los últimos años, lo que provoca que muchos gobiernos locales tengan problemas para afrontarlo en los segundos semestres.
En pocas palabras
- Ley de Empleo Rural: India implementó en 2005 la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural, un derecho para obtener trabajo remunerado.
- Beneficios Clave: La ley aseguró empleo durante la pandemia, promueve la igualdad salarial y garantiza el 33% de puestos para mujeres.
- Impacto y Desafíos: Ha reducido la pobreza estacional y la migración, pero enfrenta recortes presupuestarios que dificultan su financiación.