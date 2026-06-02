Ahora podes clonar a tu mascota con éxito: qué dice la ciencia

clonacion de perros Aunque los avances en medicina veterinaria han mejorado la calidad de vida de nuestras mascotas, su tiempo con nosotros sigue siendo limitado. Foto Mascota y salud

Cómo es el procedimiento para clonar a tu mascota o animal

En muchos casos, las mascotas son una compañía vital para algunas personas y justo ahí es que en la desesperación, muchos propietarios de mascotas recurren a la clonación en un intento de recuperar a sus seres queridos.

Para clonar a una mascota, el procedimiento no es tan sencillo como nombrarlo, ya que no es pasar el animal por una máquina fotocopiadora y replicadora que se usa en ciencia. Lo que se hace en realidad es extraer óvulos viables de las trompas de Falopio de la hembra que se va a clonar.

clonacion de vaca Es por eso que ahora se puede clonar mascotas, ofreciendo una solución para prolongar la relación especial que tienes con tu compañero/a. Sin embargo, es poco probable que la mascota clonada tenga la misma personalidad. Foto Canva

Después se inyectan hormonas a una madre sustituta, se implanta el óvulo y se espera, porque no siempre tiene éxito este procedimiento pese a no ser riesgoso para la madre sustituta.

En caso de que todo salga bien, el clon creado mediante este proceso se parecerá más a la mascota original en cuanto a apariencia y comportamiento. Aunque no se asegura que así lo sea su personalidad.

Es decir, si bien la clonación sigue en crecimiento, actualmente los rasgos temperamentales del animal original, como los niveles de actividad y la sociabilidad, coinciden bastante bien con los de los clones, pero otros aspectos, incluidos la forma de ser, el aprendizaje y los factores ambientales son menos consistentes.