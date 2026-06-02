"No está jugando": qué significa cuando tu perro caza insectos invisibles y por qué preocuparse

Por qué preocuparse si tu perro caza moscas invisibles

Cuando un perro presenta este comportamiento de forma repetitiva, no está intentando divertirse; de hecho, suele ser un reflejo de un malestar físico o emocional profundo que requiere la evaluación de un veterinario.

Una de las razones más comunes es que el perro esté sufriendo crisis convulsivas parciales o focales. A diferencia de una convulsión generalizada donde el animal cae al suelo, las crisis focales afectan solo a una parte del cerebro.

perro, mascota

Al respecto, el veterinario especialista Vinicio Samaniego detalla que cuando un can muerde al aire buscando estímulos inexistentes también puede ser por los siguientes motivos:

Problemas digestivos: el especialista señala que patologías como el reflujo esofágico, las náuseas o el dolor estomacal provocan una respuesta refleja en la mandíbula y el cuello, simulando la caza de una mosca para intentar aliviar la molestia.

Trastornos emocionales y estrés: el aburrimiento crónico, la falta de estimulación mental o la ansiedad pueden derivar en un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) canino.

Afecciones oculares: en ocasiones, el animal reacciona a "moscas volantes" reales dentro de su propio ojo (desprendimientos vítreos mínimos o manchas en el humor vítreo) que se desplazan constantemente en su campo visual.

Cuándo es momento de ir al veterinario

Si tu mascota tiene este comportamiento una vez, vaya y pase. Pero, si observas una repetición continua del mismo, es momento de ir a un especialista.

Ante la menor sospecha, es fundamental registrar el comportamiento en un video detallado y acudir al veterinario. Solo un profesional médico podrá realizar los estudios pertinentes para determinar la causa exacta, diseñar un tratamiento a medida y devolverle el bienestar a tu perro.