Un perro antinarcóticos fue el protagonista de un operativo que terminó con el secuestro de más de 2 kilos de cocaína y la detención de una mujer que viajaba en un micro de larga distancia con destino a San Carlos de Bariloche. Efectivos de la Sección San Rafael, perteneciente al Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional, realizaron el procedimiento.
Un perro detectó 184 cápsulas con cocaína ocultos en el doble fondo de una valija en un colectivo
El can Eko reaccionó ante la cocaína en una valija lila en un control en la Ruta 40. La propietaria alegó que se la habían entregado en la Terminal de Mendoza
El colectivo interceptado en un control de rutina en la Ruta 40 cubría el itinerario entre la Ciudad de Mendoza y Bariloche, en Río Negro, cuando los uniformados lo detuvieron para realizar una inspección. En ese momento, los gendarmes contaron con el apoyo del binomio cinotécnico, integrado por el can antinarcóticos Eko, que mientras recorría el sector de equipajes reaccionó de manera exaltada ante una valija de color lila.
La dueña de la valija fue identificada de inmediato. Ante el llamativo comportamiento del perro, la mujer manifestó desconocer el contenido del equipaje y alegó que se lo habían entregado en la Terminal de Mendoza antes de subir al colectivo. El argumento, sin embargo, no fue suficiente para evitar que la situación avanzara.
La intervención de Gendarmería Nacional
Por orden del magistrado interviniente, los gendarmes procedieron a la apertura de la valija. Allí descubrieron un doble fondo cuidadosamente construido que ocultaba 184 cápsulas con una sustancia pulverulenta de color blanco.
Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó en el lugar la prueba de orientación de campo mediante Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína. El peso total del material secuestrado fue de 2 kilos y 168 gramos.
Con la evidencia en mano, intervino el Ministerio Público Fiscal, que orientó tanto el secuestro de la droga como la detención de la mujer involucrada. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente para continuar con la investigación judicial correspondiente.
El procedimiento tuvo además una arista que requirió la intervención de otro organismo: la mujer detenida se encontraba acompañada por un menor de edad, situación que motivó de inmediato la actuación del Equipo Técnico Interdisciplinario de la provincia para garantizar la protección y el resguardo del niño.