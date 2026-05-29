Un perro detectó 184 cápsulas con cocaína ocultos en el doble fondo de una valija en un colectivo

La dueña de la valija fue identificada de inmediato. Ante el llamativo comportamiento del perro, la mujer manifestó desconocer el contenido del equipaje y alegó que se lo habían entregado en la Terminal de Mendoza antes de subir al colectivo. El argumento, sin embargo, no fue suficiente para evitar que la situación avanzara.

La intervención de Gendarmería Nacional

Por orden del magistrado interviniente, los gendarmes procedieron a la apertura de la valija. Allí descubrieron un doble fondo cuidadosamente construido que ocultaba 184 cápsulas con una sustancia pulverulenta de color blanco.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó en el lugar la prueba de orientación de campo mediante Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína. El peso total del material secuestrado fue de 2 kilos y 168 gramos.

valija cocaina La mujer manifestó desconocer el contenido del equipaje y alegó que se lo entregaron en la Terminal de Mendoza antes de subir al micro. Foto: prensa Osvaldo Valle

Con la evidencia en mano, intervino el Ministerio Público Fiscal, que orientó tanto el secuestro de la droga como la detención de la mujer involucrada. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente para continuar con la investigación judicial correspondiente.

El procedimiento tuvo además una arista que requirió la intervención de otro organismo: la mujer detenida se encontraba acompañada por un menor de edad, situación que motivó de inmediato la actuación del Equipo Técnico Interdisciplinario de la provincia para garantizar la protección y el resguardo del niño.