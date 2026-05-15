Tragar drogas es una de las maniobras típicas que realizan las mulas para trasladarlas sin ser descubiertos. Pero en el caso de dos hombres que fueron atrapados en Jujuy se trató, evidentemente, de un exceso. Es que los narcotraficantes se terminaron descomponiendo tras haber ingerido más de 200 cápsulas de cocaína entre ambos.
Tragaron más de 200 cápsulas de cocaína, les cayeron mal y terminaron detenidos
Al momento del registro de la documentación, los funcionarios advirtieron signos de nerviosismo, palidez y transpiración excesiva por la presencia de cocaína
Según la información oficial que difundió Gendarmería Nacional, el episodio se descubrió cuando personal del Escuadrón 60 San Pedro realizó un control de rutina en un micro que circulaba desde Jujuy con destino final al barrio porteño de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El procedimiento que terminó develando la presencia de una importante cantidad de drogas se montó específicamente cuando el vehículo se encontraba desplegado a la altura del kilómetro 1.287 de la Ruta Nacional 34.
Cocaína en el estómago
Tras verificar la documentación de los pasajeros, los uniformados de Jujuy fueron alertados cuando dos ciudadanos de nacionalidad boliviana quedaron expuestos ya que exteriorizaron signos de nerviosismo, palidez y sudor excesivo. Además, los funcionarios de Gendarmería Nacional detectaron que ambos viajaban juntos.
Inmediatamente, ante la presunción de estar frente a un posible hecho de transporte de estupefacientes en el organismo y con la autorización de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, los gendarmes trasladaron a los involucrados hacia un hospital cercano para realizar una inspección más profunda en el cuerpo de los sospechosos.
En ese nosocomio local de Jujuy, los dos hombres recibieron asistencia sanitaria y se les realizaron las placas radiográficas, las cuales arrojaron imágenes de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambas personas.
Bajo observación médica y custodia de las autoridades, los hombres expulsaron 216 cápsulas que contenían un total de 2.952 gramos de cocaína. Al informar estos resultados a la Unidad Fiscal interviniente, los efectivos decomisaron la droga y detuvieron a los ciudadanos.