Tragaron más de 200 cápsulas de cocaína, les cayeron mal y terminaron detenidos

cocaina capsulas Las cápsulas de cocaína halladas en el operativo.

Cocaína en el estómago

Tras verificar la documentación de los pasajeros, los uniformados de Jujuy fueron alertados cuando dos ciudadanos de nacionalidad boliviana quedaron expuestos ya que exteriorizaron signos de nerviosismo, palidez y sudor excesivo. Además, los funcionarios de Gendarmería Nacional detectaron que ambos viajaban juntos.

Inmediatamente, ante la presunción de estar frente a un posible hecho de transporte de estupefacientes en el organismo y con la autorización de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, los gendarmes trasladaron a los involucrados hacia un hospital cercano para realizar una inspección más profunda en el cuerpo de los sospechosos.

En ese nosocomio local de Jujuy, los dos hombres recibieron asistencia sanitaria y se les realizaron las placas radiográficas, las cuales arrojaron imágenes de cuerpos extraños en la zona abdominal de ambas personas.

Bajo observación médica y custodia de las autoridades, los hombres expulsaron 216 cápsulas que contenían un total de 2.952 gramos de cocaína. Al informar estos resultados a la Unidad Fiscal interviniente, los efectivos decomisaron la droga y detuvieron a los ciudadanos.