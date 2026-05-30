El comportamiento de los perros es único y su forma de expresarse también es muy particular. Un claro ejemplo ocurre a la hora de querer adoptar uno para la casa, ya que siempre se debe tener en cuenta ciertos aspectos: el comportamiento es lo primordial. Te contamos que raza de perro es tranquila y que si eliges adoptar, no te traerá problemas.
Más allá del aspecto, color o tamaño, se recomienda tener en cuenta el estilo de vida, el tiempo que el dueño dispone hacia el animal y, sin duda, las necesidades de cada raza de perro. Es por eso que si estás en proceso de adoptar un cachorrito o es tu primera vez teniendo mascotas, el comportamiento en estos casos es fundamental tenerlo presente.
La raza de perro que no tiene problemas de comportamiento, según un adiestrador canino
Hay razas de perros que tienen una tendencia mayor a la calma que otras, pero ese comportamiento ideal del animal siempre viene acompañado también de que el dueño sea partícipe de esa conducta.
De acuerdo con Experto Animal, hay tres razas caninas que muy rara vez tienen problemas de comportamiento si reciben una crianza adecuada. Estos son:
Mastín español
Es un perro con características de ser grande, fuerte y guardián, pero también cariñoso y leal. Además, es una raza muy tranquila si está rodeada de niños pequeños, por ejemplo. Tiene un comportamiento relajado, calmo y sereno, es poco labrador, equilibrado y noble.
Labrador y Golden retriever
Son perros de raza sociable, afectuosos y predispuestos a convivir con personas y otros animales también. Son muy tranquilos a la hora de estar en el hogar, pero desde cachorros es necesario marcarle los límites y enseñarle a controlar sus impulsos, ya que tienen mucha energía y puede afectar su tranquilidad si no se lo educa correctamente.
Bulldog inglés
Suele ser muy visto este perro hoy en día y simplemente es porque es una de las razas más tranquilas para una casa o departamento y un animal muy cálido con los humanos. Lo que lo diferencia de otros es su poder de pasear lentamente y disfrutar relajadamente de la rutina que el dueño le permita.