La raza de perro que no tiene problemas de comportamiento, según un adiestrador canino

Hay razas de perros que tienen una tendencia mayor a la calma que otras, pero ese comportamiento ideal del animal siempre viene acompañado también de que el dueño sea partícipe de esa conducta.

De acuerdo con Experto Animal, hay tres razas caninas que muy rara vez tienen problemas de comportamiento si reciben una crianza adecuada. Estos son:

Mastín español

Es un perro con características de ser grande, fuerte y guardián, pero también cariñoso y leal. Además, es una raza muy tranquila si está rodeada de niños pequeños, por ejemplo. Tiene un comportamiento relajado, calmo y sereno, es poco labrador, equilibrado y noble.

perro bull dog en casa Aunque algunos perros tranquilos por su genética, no siempre es determinante. La educación y hasta la personalidad del dueño/a son factores a tener en cuenta. Foto Canva

Labrador y Golden retriever

Son perros de raza sociable, afectuosos y predispuestos a convivir con personas y otros animales también. Son muy tranquilos a la hora de estar en el hogar, pero desde cachorros es necesario marcarle los límites y enseñarle a controlar sus impulsos, ya que tienen mucha energía y puede afectar su tranquilidad si no se lo educa correctamente.

Bulldog inglés

Suele ser muy visto este perro hoy en día y simplemente es porque es una de las razas más tranquilas para una casa o departamento y un animal muy cálido con los humanos. Lo que lo diferencia de otros es su poder de pasear lentamente y disfrutar relajadamente de la rutina que el dueño le permita.