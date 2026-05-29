El refugio Ángeles de 4 Patas encendió las alarmas por el abandono de perros en época de frío

Beatriz relató el enorme esfuerzo que realizan diariamente para resguardar la salud de los animales en esta época del año: "Estamos en una zona donde el frío se siente más pesado, hace ya un par de meses que venimos acondicionando los caniles. Los abuelitos tienen su lugar para dormir bajo techo y además tienen casitas provistas adentro con mantas, y los cerramos con nylon transparente para que permita pasar los rayos del sol y protegerlos también del aire frío".

Sin embargo, el operativo invierno duplica los costos de mantenimiento de manera crítica. El frío despierta una mayor necesidad calórica en los animales y las defensas bajas exigen medidas sanitarias urgentes.

"Al hacer frío los perritos ancianos comen más y debemos duplicar la ración. En esta época se necesita alimento, mantas, nylon transparente y ropita de perros. Se gasta más en medicamentos y en la compra de materiales para acondicionar los caniles y ahora debemos vacunar a todos los perros y eso es un gasto de casi $7 millones, pero debemos hacerlo porque es la manera de protegerlos de las enfermedades", detalló la encargada del refugio.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 20.34.04 (1) El refugio pidió ayuda urgente para afrontar el invierno, vacunar a los perros y reclamar penas más duras por maltrato animal.

La crueldad del abandono de decenas de mascotas

La llegada de las bajas temperaturas coincide, paradójicamente, con la época en que más animales adultos son descartados por sus familias. El refugio se convirtió en el destino final de decenas de perritos que son dejados a su suerte en las peores condiciones imaginables.

"Ángeles, como saben, se dedica al rescate de perritos viejitos, ciegos, enfermos. Hay algunos cachorritos que son los que dejan en la puerta del Refugio. Hay abuelitos muy viejitos que si sufren el frío tratamos de protegerlos más, hasta incluso muchas veces los llevamos a nuestros domicilios. En el invierno se incrementa el abandono de perros viejitos porque se enferman y sus dueños no tienen cómo solventar los gastos", lamentó Beatriz.

La encargada describió, además, la preocupante impunidad con la que actúan quienes deciden deshacerse de sus mascotas: "A la gente no le importa, te agarra el perro viejo o lo que sea y te lo deja así tirado en una esquina, o una modalidad nueva que hay ahora: adentro de un zanjón o acequia. Así es como nosotros a veces encontramos la mayoría de los perritos, o los dejan en la puerta metidos adentro de una caja".

El reclamo por leyes más duras contra el maltrato animal

La indignación de la comunidad protectora escaló tras una serie de episodios violentos ocurridos recientemente en la provincia y en el país, lo que motivó la organización de marchas para exigir condenas reales.

Beatriz recordó un caso indignante ocurrido hace pocos días en el departamento de Maipú, donde un hombre agredió brutalmente a su mascota: "Una semana atrás hubo un caso en Maipú de un hombre que agarró a patadas a su perra porque se había quedado pegada con otro perro y la quería separar a toda costa; la lastimó entera. Se hizo la denuncia, fue la Policía, le quitaron la perra, pero a las horas se la devolvieron al dueño".

WhatsApp Image 2026-05-27 at 20.34.05 Beatriz, encargada del hogar que cuida a perritos viejos y enfermos en Mendoza, pide ayuda urgente para acondicionar los caniles y costear una vacunación de 7 millones de pesos.

Ante esta desprotección, desde el refugio insisten en que la única solución de fondo es una reforma judicial profunda.

"Lo que nosotros necesitamos es hallar una ley que se pueda cumplir para que no haya más maltrato, para que la gente tenga que cumplir alguna condena o algo, porque va a ser la única manera en que se van a cuidar un poquito. Si cambian las leyes de maltrato yo creo que avanzaríamos más, y a su vez también la Justicia, que sea un poco más rápida. De aquí a que a la fiscalía se le da por mirar el caso, capaz que el perro se pierde, o se muere mientras nosotros estamos pidiendo ayuda", sentenció.

Quienes quieran colaborar con el refugio Ángeles de 4 patas pueden comunicarse con Beatriz al 261 5 45 35 74.

Una marcha contra el maltrato animal en Mendoza

Esta indignación por la desprotección que sufren las mascotas dejará de ser un reclamo virtual para transformarse en una movilización en las calles mendocinas. Beatriz explicó que la gravedad de la situación actual obligó a los proteccionistas a pasar a la acción para frenar la crueldad.

"Se organizó esta marcha porque últimamente hubo muchos casos de maltrato, no solamente en Mendoza sino que en toda la Argentina", argumentó la encargada del refugio, remarcando la necesidad de que la comunidad se involucre de forma masiva.

perros refugio angeles 4 patas godoy cruz 5 La encargada del refugio indicó que muchos perros viejitos son abandonados por su edad y por las enfermedades que tienen. Foto: Refugio Ángeles de 4 Patas

La convocatoria es para este sábado 30 de mayo a las 17 en el KM0 -en calles San Martín y Peatonal Sarmiento, Ciudad de Mendoza-. Bajo el lema "El maltrato animal no es normal, es delito", la movilización buscará exigir de forma pacífica que las denuncias no queden archivadas y que se empiece a aplicar la ley con penas efectivas para quienes agredan o abandonen a los animales.

Finalmente, Beatriz lanzó un ruego desesperado a la sociedad: "Que por favor no abandonen a sus mascotas, que pidan ayuda, que si no pueden con los cuidados de una mascota no adopten".