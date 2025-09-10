Manual para potus: cómo cambiar la maceta de tu planta para recibir la primavera

Sobre todo en los meses de primavera y verano, hay que preparar las plantas del hogar y fortalecerlas para la llegada del frío. Lo ideal es realizar los trasplantes y cambios de maceta en esta estación del año. A continuación te explico por qué y cómo hay que trasplantar.

hojas de planta de potus Los brazos de la planta de potus pueden llagar a medir hasta 6 metros de largo.

¿Por qué y cómo hay que cambiar la maceta de la planta de potus?

La primavera es el momento perfecto para realizar el trasplante o cambio de maceta de las plantas de interior. Es importante realizar el cambio de maceta y sustrato para que las raíces tengan más espacio para crecer, para renovar la tierra y nutrientes de la planta y para podar las raíces en mal estado.