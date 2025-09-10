Manual para potus: cómo cambiar la maceta de tu planta para recibir la primavera

Sobre todo en los meses de primavera y verano, hay que preparar las plantas del hogar y fortalecerlas para la llegada del frío. Lo ideal es realizar los trasplantes y cambios de maceta en esta estación del año. A continuación te explico por qué y cómo hay que trasplantar.
La primavera es el momento perfecto para realizar el trasplante o cambio de maceta de las plantas de interior. Es importante realizar el cambio de maceta y sustrato para que las raíces tengan más espacio para crecer, para renovar la tierra y nutrientes de la planta y para podar las raíces en mal estado.
Realizar el cambio de maceta de las plantas de potus es bastante sencillo. Simplemente, debes preparar una nueva macera con sustrato nutritivo y realizar un hueco en el medio con la medida de la maceta actual.
Retira el potus de su maceta, con mucho cuidado, si hay raíces muertas o negras, retíralas con una tijera de podar y coloca la planta en el hueco de tierra de la maceta nueva. Cubre con tierra para que quede bien firme y riega.