Manual para potus: cómo cambiar la maceta de tu planta para recibir la primavera

El potus es una planta de interior muy popular. Esta especie se caracteriza por su resistencia, crecimiento rápido y belleza inigualable

Es importante realizar el cambio de maceta de las plantas una vez al año.

La planta de potus es una especie de interior perfecta para decorar los rincones del hogar. Aunque esta planta crece muy rápido y es bastante noble, no está libre de ser atacada por plagas, heladas o factores externos.

Sobre todo en los meses de primavera y verano, hay que preparar las plantas del hogar y fortalecerlas para la llegada del frío. Lo ideal es realizar los trasplantes y cambios de maceta en esta estación del año. A continuación te explico por qué y cómo hay que trasplantar.

Los brazos de la planta de potus pueden llagar a medir hasta 6 metros de largo.

¿Por qué y cómo hay que cambiar la maceta de la planta de potus?

La primavera es el momento perfecto para realizar el trasplante o cambio de maceta de las plantas de interior. Es importante realizar el cambio de maceta y sustrato para que las raíces tengan más espacio para crecer, para renovar la tierra y nutrientes de la planta y para podar las raíces en mal estado.

El potus necesita una tierra nutritiva, abonada y llena de minerales.

Realizar el cambio de maceta de las plantas de potus es bastante sencillo. Simplemente, debes preparar una nueva macera con sustrato nutritivo y realizar un hueco en el medio con la medida de la maceta actual.

Retira el potus de su maceta, con mucho cuidado, si hay raíces muertas o negras, retíralas con una tijera de podar y coloca la planta en el hueco de tierra de la maceta nueva. Cubre con tierra para que quede bien firme y riega.

Consejos para mantener el potus hermoso, fuerte y sano

Puedes obtener plantas nuevas de potus a través de sus brazos o esquejes.

  • Esta planta adora los ambientes húmedos pero no necesariamente mojados o fríos.
  • Al potus le gusta tener sus hojas limpias, libres de tierra o polvo, esto favorece la absorción de luz y por ende la fotosíntesis de la especie.
  • Lo mejor es regar el potus cuando el sustrato está completamente seco y no encharcar la tierra, mucha agua puede pudrir las raíces de la planta y deteriorar poco a poco tallos y hojas.
  • Utiliza sustratos con buen drenaje, tierra fértil y una maceta con bastante espacio y orificios inferiores para que drene agua. El potus tiene que eliminar el agua sobrante y la humedad porque, de lo contrario, sus raíces se pueden echar a perder.
  • Poda las raíces y hojas de tu potus cada cierto tiempo para evitar que se acumulen hojas marchitas o secas.
  • Finalmente, puedes reproducir las plantas de potus en el hogar a través de esqueje u hojas. El mejor momento para cortar los esquejes o trasplantar a tierra los esquejes ya enraizados, es la primavera o el inicio del verano.

