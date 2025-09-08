Aloe vera: por qué recomiendan cortar una hoja de la planta y cuándo es momento de hacerlo

El otro se refiere más que nada a lo que tiene que ver con el mantenimiento general de la planta. Es decir, el hecho de retirar una hoja del aloe vera puede hacerle mucho mejor al ejemplar.

Las hojas más viejas, que son las inferiores, contienen más gel y tienen las mejores propiedades. Cortar toda la hoja entera de la base asegura que se aproveche todo el gel disponible para el primero de los casos.

Al retirar las hojas viejas y dañadas, se estimula a la planta a producir nuevas hojas y crecer con más vigor. Si una hoja está amarilla, arrugada, manchada o dañada, es importante retirarla completamente desde la base para evitar que enfermedades o plagas se propaguen.

aloe vera El gel del aloe vera puede ser utilizado con múltiples beneficios

Es importante que evites cortar hojas enteras del aloe vera de manera abundante e innecesaria, ya que esto puede desestabilizar la planta y afectar a su crecimiento de manera general.

El mejor momento para cortar una hoja de la planta de aloe vera

El mejor momento para cortar una hoja de aloe vera es cuando la planta tiene al menos 3 años y la hoja está madura. Para realizar el corte, deberás utilizar un cuchillo afilado y corta la unidad lo más cerca posible de la base. De esta manera, evitarás que los problemas y las enfermedades se propaguen en el caso de tenerlas.

Si quieres hacer esta tarea para obtener el beneficioso gel del aloe vera, será mejor que selecciones las hojas más externas, gruesas y cercanas al suelo, ya que son las más maduras y ricas en este sentido.