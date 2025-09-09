Cómo sembrar una planta de lavanda en septiembre para que tu jardín se llene de aroma

Lavanda Puedes sembrar esta planta en septiembre, durante la primavera. Imagen: Pexels.

Se puede plantar a partir de esquejes o semillas, aunque si optas por esta segunda alternativa, tienes que tener en cuenta algunos detalles para que la planta crezca fuerte y sana. Procura comprar semillas de buena calidad, en viveros o tiendas de jardinería.

Cómo sembrar una planta de lavanda

Según Gardenia Design, si quieres cultivar esta planta como un jardinero experto toma nota de los pasos a seguir.

Mezcla las semillas de lavanda con arena o tierra y colócalas en una bolsa plástica en el refrigerador por 10 a 12 semanas para un tratamiento de frío.

con arena o tierra y colócalas en una bolsa plástica en el refrigerador por 10 a 12 semanas para un tratamiento de frío. Después del tratamiento, siembra las semillas en tierra tibia y húmeda, presionándolas ligeramente.

Las semillas necesitan luz para germinar, así que colócalas en una ventana soleada y mantén la tierra húmeda sin encharcar.

La germinación puede tardar de dos semanas a un mes, y luego las plántulas necesitarán cuidado hasta que puedan trasplantarse al exterior.

Una vez que la planta se haya establecido, trasplanta a un lugar con pleno sol, ya sea en el jardín o en una maceta de al menos 30 a 40 cm de diámetro. En zonas sombreadas, las plantas florecerán con menos frecuencia, perderán vigor y su aroma será menos intenso.

lavanda Esta planta requiere un sitio con sol. Imagen: Freepik.

Crece mejor en un suelo bien drenado, arenoso, pobre en nutrientes, y que permita una buena aireación. En lo que respecta al riego, durante la primavera y el verano, requiere agua una vez a la semana o cada pocos días, mientras que en otoño e invierno, se debe reducir la frecuencia, ya que la planta entra en reposo y puede morir con demasiada humedad.