Cómo sembrar una planta de lavanda en septiembre para que tu jardín se llene de aroma

Obtenga consejos para cultivar esta planta en forma de arbusto. Disfrute de sus flores coloridas y perfumadas

Paula García
Cuida una planta de lavanda en casa. Imagen: Freepik.
La lavanda es unaplanta fresca y espectacular que llena los jardines de nuestras casas de pequeños ramos de flores. Este arbusto no solo aporta un toque ornamental, sino que además nos regala un perfume exquisito de carácter rústico. En este artículo, aprenderás cómo sembrar esta planta en septiembre.

Este arbusto perenne de la familia Lamiaceae tiene más de 60 tipos de variedades. Gracias a su aroma y su color se ha convertido en una de las plantas aromáticas más populares del mundo. Otro motivo de su éxito es que es una planta fácil de cuidar, así que la podemos ver crecer y florecer incluso en zonas rocosas o a pleno sol.

Cuándo plantar una lavanda

La temporada ideal para plantar una lavanda es en primavera, una vez que el suelo se haya calentado y haya pasado la amenaza de las heladas. También, se puede plantar en otoño si se le da tiempo suficiente para que sus raíces se arraiguen antes del invierno.

Lavanda
Puedes sembrar esta planta en septiembre, durante la primavera. Imagen: Pexels.

Se puede plantar a partir de esquejes o semillas, aunque si optas por esta segunda alternativa, tienes que tener en cuenta algunos detalles para que la planta crezca fuerte y sana. Procura comprar semillas de buena calidad, en viveros o tiendas de jardinería.

Cómo sembrar una planta de lavanda

Según Gardenia Design, si quieres cultivar esta planta como un jardinero experto toma nota de los pasos a seguir.

  • Mezcla las semillas de lavanda con arena o tierra y colócalas en una bolsa plástica en el refrigerador por 10 a 12 semanas para un tratamiento de frío.
  • Después del tratamiento, siembra las semillas en tierra tibia y húmeda, presionándolas ligeramente.
  • Las semillas necesitan luz para germinar, así que colócalas en una ventana soleada y mantén la tierra húmeda sin encharcar.
  • La germinación puede tardar de dos semanas a un mes, y luego las plántulas necesitarán cuidado hasta que puedan trasplantarse al exterior.

Una vez que la planta se haya establecido, trasplanta a un lugar con pleno sol, ya sea en el jardín o en una maceta de al menos 30 a 40 cm de diámetro. En zonas sombreadas, las plantas florecerán con menos frecuencia, perderán vigor y su aroma será menos intenso.

lavanda
Esta planta requiere un sitio con sol. Imagen: Freepik.

Crece mejor en un suelo bien drenado, arenoso, pobre en nutrientes, y que permita una buena aireación. En lo que respecta al riego, durante la primavera y el verano, requiere agua una vez a la semana o cada pocos días, mientras que en otoño e invierno, se debe reducir la frecuencia, ya que la planta entra en reposo y puede morir con demasiada humedad.

