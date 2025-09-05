Cómo sembrar una planta de buganvilla en septiembre para disfrutar de sus exquisitas flores

Cómo sembrar una planta de buganvilla

Según los expertos de Jardiland, es importante elegir semillas de calidad, así que asegúrate de adquirirlas en el vivero de confianza de tu barrio o en tiendas especializadas. Esto garantiza mayor viabilidad y un crecimiento más fuerte. Además, la Bougainvillea necesita un suelo ligero, bien drenado y rico en nutrientes, así que puedes comprar o preparar una mezcla de tierra universal con arena o perlita.

Para iniciar el sembrado, escoge recipientes pequeños. Coloca tierra en macetas o bandejas de germinación, y luego distribuye las semillas de buganvilla a poca profundidad. Cubre con una fina capa de sustrato y riega hasta que la tierra esté húmeda, con cuidado de no desenterrar las semillas. Luego, coloca la maceta en un lugar del jardín donde reciba luz directa.

buganvilla.jpg Siembra esta planta en septiembre y disfruta de su crecimiento vigoroso. Imagen: Pexels.

Septiembre es un mes ideal para sembrar esta maravillosa planta porque ofrece un clima templado, con buena luz solar y sin los extremos del verano o el invierno. Debes tener paciencia con la germinación, ya que es un proceso que puede tardar varias semanas, aproximadamente 30 días. Una vez que se establece, la buganvilla tiene un crecimiento extremadamente rápido y puede alcanzar hasta 10 metros de altura plantada en el suelo.

Teniendo en cuenta estos consejos, sembrar buganvilla en septiembre será una tarea sencilla que dará como resultado una planta vigorosa y llena de color.