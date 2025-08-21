Inicio Sociedad planta
Cómo cuidar una planta de buganvilla para que crezca en maceta y se transforme en una cascada de flores

Te invitamos a leer esta nota si quieres descubrir cuáles son los cuidados especiales para cultivar esta planta en una maceta, ya sea en el balcón o el jardín

Paula García
Paula García
Decora la terraza o el patio interior con esta planta. Imagen: Freepik

La buganvilla, bugambilia o Santa Rita es una planta adorada por los jardineros, tanto por su facilidad de mantenimiento, como por el toque ornamental que proporciona a cualquier espacio. Sus flores pueden ser de color magenta, rojo, púrpura, anaranjado, rosado y hasta blanco, y como crece en forma de trepadora decora las paredes y las llena de vida el jardín.

Si tienes un espacio en el balcón o en el interior de tu casa, y quieres tener esta planta, la puedes cultivar en una maceta. Sin embargo, tienes que tener en cuenta varios detalles para que crezca fuerte, sin perjudicar su floración.

Tener un jardín interior con muchas plantas puede parecer una tarea difícil, pero en realidad solo hay que poner atención a los cuidados básicos. Desde un riego adecuado, hasta un sitio con buena luz, abono casero y un buen sustrato, pueden marcar la diferencia.

buganvilla trepa una pared
Esta planta trepadora puede cubrir paredes, pérgolas y enrejados. Imagen: Pexels

Cómo cuidar tu planta de buganvilla en maceta

La buganvilla necesita espacio para extenderse, por lo que si la plantas en maceta tendrá que aclimatarse al espacio al no poder extender sus raíces o absorber nutrientes como podría hacerlo si estuviera plantada en el suelo. Por eso, lo ideal es elegir una variedad de buganvilla compacta, que se adapte a vivir en estas condiciones.

Lo primero a tener en cuenta es elegir una maceta adecuada, debería tener un diámetro de entre 30cm y 60 cm para que pueda acomodarse, mejor si es de barro o terracota. Cabe destacar que también es importante que tenga orificios de salida para asegurar un drenaje correcto.

A la hora de regar, esta planta no requiere demasiada agua. El exceso de riego puede ocasionar una pudrición en las raíces. Como prefieren el suelo ligeramente seco, tienes que regar cuando veas que el sustrato está seco, un par de veces a la semana.

Cultiva esta planta en la terraza de casa. Imagen: Pexels

La buganvilla es una especie que requiere mucha luminosidad, así que es importante posicionar la maceta en un sitio de la terraza donde reciba rayos de luz. Si vas a colocar la planta en el interior del hogar procura ponerla cerca de una ventana.

Teniendo en cuenta las recomendaciones, tu buganvilla crecerá fuerte y se llenará de flores coloridas hermosas.

