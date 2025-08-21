Cómo cuidar una planta de buganvilla para que crezca en maceta y se transforme en una cascada de flores

buganvilla trepa una pared Esta planta trepadora puede cubrir paredes, pérgolas y enrejados. Imagen: Pexels

Cómo cuidar tu planta de buganvilla en maceta

La buganvilla necesita espacio para extenderse, por lo que si la plantas en maceta tendrá que aclimatarse al espacio al no poder extender sus raíces o absorber nutrientes como podría hacerlo si estuviera plantada en el suelo. Por eso, lo ideal es elegir una variedad de buganvilla compacta, que se adapte a vivir en estas condiciones.

Lo primero a tener en cuenta es elegir una maceta adecuada, debería tener un diámetro de entre 30cm y 60 cm para que pueda acomodarse, mejor si es de barro o terracota. Cabe destacar que también es importante que tenga orificios de salida para asegurar un drenaje correcto.

A la hora de regar, esta planta no requiere demasiada agua. El exceso de riego puede ocasionar una pudrición en las raíces. Como prefieren el suelo ligeramente seco, tienes que regar cuando veas que el sustrato está seco, un par de veces a la semana.

planta de buganvilla Cultiva esta planta en la terraza de casa. Imagen: Pexels

La buganvilla es una especie que requiere mucha luminosidad, así que es importante posicionar la maceta en un sitio de la terraza donde reciba rayos de luz. Si vas a colocar la planta en el interior del hogar procura ponerla cerca de una ventana.

Teniendo en cuenta las recomendaciones, tu buganvilla crecerá fuerte y se llenará de flores coloridas hermosas.