Inicio Sociedad Hortensia
Jardinería

Cómo cuidar una planta de hortensia en maceta para que se llene de flores coloridas

Con esta guía obtendrás toda la información que necesitas para cultivar y cuidar una planta de hortensia en maceta

Paula García
Por Paula García [email protected]
Cómo cultivar una planta de hortensia en maceta. Imagen: Pexels

Cómo cultivar una planta de hortensia en maceta. Imagen: Pexels

La hortensia es una de las plantas ornamentales más bellas de la jardinería. Tiene flores de todos los colores, que nunca pasan de moda y conquistan cualquier espacio del hogar. A continuación, te dejamos una serie de recomendaciones para cultivar esta planta en maceta, tanto en el interior como en una terraza o balcón.

Las hortensias, cuyo nombre botánico son Hydrangea, son apreciadas en el jardín por su forma imponente y sus vibrantes colores que van del rosa al azul, pasando por tonos blancos y lilas. Son ideales para aportar frescura y un toque elegante al hogar.

Hay cinco tipos principales de hortensias y, aunque todas necesitan un entorno de crecimiento parecido, hay suficientes variedades para garantizar que sin importar dónde vives, habrá una hortensia que florecerá en tu casa.

hortensias.jpg
Cultiva una planta de hortensias en casa. Imagen: Freepik

Cultiva una planta de hortensias en casa. Imagen: Freepik

Existen miembros del género Hydrangea que tienen el tamaño de pequeños arbolitos o que son de porte trepador, pero lo que se conoce popularmente como hortensias será casi siempre un arbusto de algo más de un metro de altura, de porte redondeado, aunque puede llegar a crecer bastante más en las condiciones adecuadas.

Cómo plantar una hortensia en maceta

Si vas a plantar una hortensia en maceta, es importante que el recipiente sea grande, al menos el doble de grande que el cepellón de la planta. Entierra la planta en un sustrato adecuado, rico en nutrientes y con un gran drenaje. Puedes utilizar una mezcla de humus de lombriz para aportar más nutrientes al sustrato.

Riega abundantemente la tierra, para que se acomode la planta en su nuevo hábitat. Esta especie disfruta de la lluvia exterior, aunque en interior tienes que regar cuando la capa superior del sustrato se haya secado. En los meses cálidos y si el clima es caluroso, la hortensia puede necesitar de riego diario.

Mantén la hortensia protegida de la exposición del sol durante unos días, mientras se aclimata. Con el paso de los días, mueve la maceta a un sitio muy luminoso, donde reciba al menos cinco horas de luz al día.

hortensias
Sigue las recomendaciones, y tu planta de hortensias se llenar&aacute; de flores. Imagen: Pixabay

Sigue las recomendaciones, y tu planta de hortensias se llenará de flores. Imagen: Pixabay

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, tu hortensia embellecerá con sus bonitas hojas color verde brillante, y con sus ramos de flores.

Temas relacionados:

Te puede interesar