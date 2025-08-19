Cómo cuidar una planta de hortensia en maceta para que se llene de flores coloridas

hortensias.jpg Cultiva una planta de hortensias en casa. Imagen: Freepik

Existen miembros del género Hydrangea que tienen el tamaño de pequeños arbolitos o que son de porte trepador, pero lo que se conoce popularmente como hortensias será casi siempre un arbusto de algo más de un metro de altura, de porte redondeado, aunque puede llegar a crecer bastante más en las condiciones adecuadas.

Cómo plantar una hortensia en maceta

Si vas a plantar una hortensia en maceta, es importante que el recipiente sea grande, al menos el doble de grande que el cepellón de la planta. Entierra la planta en un sustrato adecuado, rico en nutrientes y con un gran drenaje. Puedes utilizar una mezcla de humus de lombriz para aportar más nutrientes al sustrato.

Riega abundantemente la tierra, para que se acomode la planta en su nuevo hábitat. Esta especie disfruta de la lluvia exterior, aunque en interior tienes que regar cuando la capa superior del sustrato se haya secado. En los meses cálidos y si el clima es caluroso, la hortensia puede necesitar de riego diario.

Mantén la hortensia protegida de la exposición del sol durante unos días, mientras se aclimata. Con el paso de los días, mueve la maceta a un sitio muy luminoso, donde reciba al menos cinco horas de luz al día.

hortensias Sigue las recomendaciones, y tu planta de hortensias se llenará de flores. Imagen: Pixabay

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, tu hortensia embellecerá con sus bonitas hojas color verde brillante, y con sus ramos de flores.