Netflix: acaba de estrenar la película más esperada de todas y ya se convirtió en un éxito mundial

Dirigida por Peter Berg, está pelicula de Netflix que está basada en el juego de mesa que lleva el mismo nombre, tiene una duración de 2 horas y 11 minutos, y se sumó a la cartelera el 17 de agosto de 2025.
Reconocida por sus efectos especiales entre todas las series y películas, esta entrega de Netflix, que tiene una alta cuota de adrenalina, recibió reseñas mixtas por parte de la crítica.
netflix-película-Battleship-Batalla-naval-liam-neeson
Liam Neeson, a la derecha, es un Almirante de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Battleship: Batalla naval
La trama de esta película centra su historia en la invasión de unos alienígenas que tienen como objetivo apoderarse de todos los océanos del mundo y usarlos como fuente de energía. Para que eso no suceda, el ejército estadounidense liderará la defensa del planeta Tierra. Pero para poder frenar a estos alienígenas, necesitará la cooperación de todos los países del mundo y de sus ciudadanos.
netflix-pelicula-Battleship-Batalla-naval
Alexander Skargard y Rihanna forman parte del ejército estadounidense en esta película de Netflix.
Reparto de Battleship: Batalla naval, película de Netflix
- Alexander Skargard (Stone Hopper)
- Brooklyn Decker (Samantha Shane)
- Hamish Linkater (Cal Zapata)
- Rihanna (Cora Raikes)
- Adam Godley (Dr. Nogrady)
- Liam Neeson (Terrence Shane)
- Tadanobu Asano (Yugi Nagata)
Tráiler de Battleship: Batalla naval, película de Netflix
Embed - Battleship Batalla Naval - Trailer Oficial 2012 (HD)
Dónde ver la película Battleship: Batalla naval, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Battleship: Batalla naval se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Battleship no está disponible en Netflix.
- España: la película Battleship: Batalla naval se puede ver en Netflix.