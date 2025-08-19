Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: acaba de estrenar la película más esperada de todas y ya se convirtió en un éxito mundial

Recién se suma a la plataforma de Netflix esta joya del cine mundial, protagonizada por Liam Neeson y furor entre todas las series y películas del catálogo

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El actor Liam Neeson interpreta al Almirante Terrence Shane en la película de Netflix.

El actor Liam Neeson interpreta al Almirante Terrence Shane en la película de Netflix.

Los amantes de las películas de ciencia ficción están celebrando la llegada de la película Battleship: Batalla naval a la plataforma de Netflix, una majestuosa obra del cine mundial, con un reparto descomunal que hizo posible de la entrega un éxito mundial.

Esta película estadounidense de 2012 cuenta con un reparto estelar, donde sobresale la presencia del actor Liam Neeson, un abonado a los thrillers de acción y suspenso.

En esta oportunidad, Liam Neeson es un Almirante que forma parte del ejército estadounidense, que le da junto a otros colegas pelea a unos alienígenas qué quieren quedarse con buena parte del planeta Tierra.

Dirigida por Peter Berg, está pelicula de Netflix que está basada en el juego de mesa que lleva el mismo nombre, tiene una duración de 2 horas y 11 minutos, y se sumó a la cartelera el 17 de agosto de 2025.

Reconocida por sus efectos especiales entre todas las series y películas, esta entrega de Netflix, que tiene una alta cuota de adrenalina, recibió reseñas mixtas por parte de la crítica.

netflix-película-Battleship-Batalla-naval-liam-neeson
Liam Neeson, a la derecha, es un Almirante de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la película de Netflix.

Liam Neeson, a la derecha, es un Almirante de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Battleship: Batalla naval

La trama de esta película centra su historia en la invasión de unos alienígenas que tienen como objetivo apoderarse de todos los océanos del mundo y usarlos como fuente de energía. Para que eso no suceda, el ejército estadounidense liderará la defensa del planeta Tierra. Pero para poder frenar a estos alienígenas, necesitará la cooperación de todos los países del mundo y de sus ciudadanos.

netflix-pelicula-Battleship-Batalla-naval
Alexander Skargard y Rihanna forman parte del ejército estadounidense en esta película de Netflix.

Alexander Skargard y Rihanna forman parte del ejército estadounidense en esta película de Netflix.

Reparto de Battleship: Batalla naval, película de Netflix

  • Alexander Skargard (Stone Hopper)
  • Brooklyn Decker (Samantha Shane)
  • Hamish Linkater (Cal Zapata)
  • Rihanna (Cora Raikes)
  • Adam Godley (Dr. Nogrady)
  • Liam Neeson (Terrence Shane)
  • Tadanobu Asano (Yugi Nagata)

Tráiler de Battleship: Batalla naval, película de Netflix

Embed - Battleship Batalla Naval - Trailer Oficial 2012 (HD)

Dónde ver la película Battleship: Batalla naval, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Battleship: Batalla naval se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Battleship no está disponible en Netflix.
  • España: la película Battleship: Batalla naval se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar