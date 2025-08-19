Netflix: acaba de estrenar la película más esperada de todas y ya se convirtió en un éxito mundial

Dirigida por Peter Berg, está pelicula de Netflix que está basada en el juego de mesa que lleva el mismo nombre, tiene una duración de 2 horas y 11 minutos, y se sumó a la cartelera el 17 de agosto de 2025.

Reconocida por sus efectos especiales entre todas las series y películas, esta entrega de Netflix, que tiene una alta cuota de adrenalina, recibió reseñas mixtas por parte de la crítica.

netflix-película-Battleship-Batalla-naval-liam-neeson Liam Neeson, a la derecha, es un Almirante de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Battleship: Batalla naval

La trama de esta película centra su historia en la invasión de unos alienígenas que tienen como objetivo apoderarse de todos los océanos del mundo y usarlos como fuente de energía. Para que eso no suceda, el ejército estadounidense liderará la defensa del planeta Tierra. Pero para poder frenar a estos alienígenas, necesitará la cooperación de todos los países del mundo y de sus ciudadanos.

netflix-pelicula-Battleship-Batalla-naval Alexander Skargard y Rihanna forman parte del ejército estadounidense en esta película de Netflix.

Reparto de Battleship: Batalla naval, película de Netflix

Alexander Skargard (Stone Hopper)

Brooklyn Decker (Samantha Shane)

Hamish Linkater (Cal Zapata)

Rihanna (Cora Raikes)

Adam Godley (Dr. Nogrady)

Liam Neeson (Terrence Shane)

Tadanobu Asano (Yugi Nagata)

Tráiler de Battleship: Batalla naval, película de Netflix

Embed - Battleship Batalla Naval - Trailer Oficial 2012 (HD)

Dónde ver la película Battleship: Batalla naval, según la zona geográfica