14 capítulos y muy premiada: Netflix y una serie sin igual

Netflix se ha destacado desde los inicios, gracias a su gran catálogo de series y películas. Una serie ha logrado convertirse en uno de los dramas más vistos del último año en la plataforma, y es que con 14 capítulos, consiguió una amplia lista de nominaciones de primer nivel: La diplomática.

Las series y películas de producción estadounidense son las que más abundan en el catálogo de Netflix, y son los títulos que compiten todo el tiempo por ser los mejores de la plataforma. Esta serie es una verdadera joya oculta, no por culpa de ella, sino por la gran cantidad de ofertas, pero cuenta con el innegable plus de haber recibido varias nominaciones, como a Globos de Oro y Emmys.

El éxito de la llegada de esta serie, que es un mix entre drama, misterio, suspenso y hasta comedia, fue tan grande que se convirtió en una de las principales ofertas políticas de Netflix. No solo fue de las más recomendadas del catálogo de series y películas, sino también de las más reproducidas, es por eso que debió hacerse una segunda temporada para satisfacer a los suscriptores.

La protagonista de esta gran serie estadounidense es Keri Russell, y su rol a lo largo de las dos temporadas, de 14 capítulos en total, fue tan bueno que la llevó a estar nominada a un Globo de Oro. Mientras tanto, esta historia del catálogo de series y películas de Netflix se encuentra destacada en ofertas galardonadas, por haber sido nominada a Mejor Serie de Tv en los Globos, y a un Emmy.

Esta serie fue incorporada a Netflix y su catálogo de series y películas en el inicio del 2023, y desde entonces ha sido una de las ofertas políticas más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie La diplomática

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con múltiples nominaciones y de solo 14 capítulos, La diplomática centra su historia en: "En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido y su matrimonio con una celebridad política".

Una historia intensa y con una actriz de nivel top, la serie ha ganado un fanatismo impensado en Netflix.

Reparto de La diplomática, la miniserie de Netflix

  • Keri Russell
  • Rufus Sewell
  • David Gyasi
  • Ato Essandoh
  • Ali Ahn
  • Rory Kinnear
  • Celia Imrie
  • Nana Mensah
  • Miguel Sandoval
  • Michael McKean

Dónde ver la serie La diplomática, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La diplomática se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The Diplomat se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La diplomática se puede ver en Netflix.

