14 capítulos y muy premiada: Netflix y una serie sin igual

La protagonista de esta gran serie estadounidense es Keri Russell, y su rol a lo largo de las dos temporadas, de 14 capítulos en total, fue tan bueno que la llevó a estar nominada a un Globo de Oro. Mientras tanto, esta historia del catálogo de series y películas de Netflix se encuentra destacada en ofertas galardonadas, por haber sido nominada a Mejor Serie de Tv en los Globos, y a un Emmy.

Esta serie fue incorporada a Netflix y su catálogo de series y películas en el inicio del 2023, y desde entonces ha sido una de las ofertas políticas más elegidas de la plataforma.

Embed - La diplomática | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie La diplomática

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con múltiples nominaciones y de solo 14 capítulos, La diplomática centra su historia en: "En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido y su matrimonio con una celebridad política".

Una historia intensa y con una actriz de nivel top, la serie ha ganado un fanatismo impensado en Netflix.

la diplomatica 2 14 capítulos son los que conforman esta serie de Netflix

Reparto de La diplomática, la miniserie de Netflix

Keri Russell

Rufus Sewell

David Gyasi

Ato Essandoh

Ali Ahn

Rory Kinnear

Celia Imrie

Nana Mensah

Miguel Sandoval

Michael McKean

Dónde ver la serie La diplomática, según la zona geográfica