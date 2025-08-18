14 capítulos y muy premiada: Netflix y una serie sin igual

La protagonista de esta gran serie estadounidense es Keri Russell, y su rol a lo largo de las dos temporadas, de 14 capítulos en total, fue tan bueno que la llevó a estar nominada a un Globo de Oro. Mientras tanto, esta historia del catálogo de series y películas de Netflix se encuentra destacada en ofertas galardonadas, por haber sido nominada a Mejor Serie de Tv en los Globos, y a un Emmy.
Esta serie fue incorporada a Netflix y su catálogo de series y películas en el inicio del 2023, y desde entonces ha sido una de las ofertas políticas más elegidas de la plataforma.
Embed - La diplomática | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie La diplomática
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con múltiples nominaciones y de solo 14 capítulos, La diplomática centra su historia en: "En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido y su matrimonio con una celebridad política".
Una historia intensa y con una actriz de nivel top, la serie ha ganado un fanatismo impensado en Netflix.
la diplomatica 2
14 capítulos son los que conforman esta serie de Netflix
Reparto de La diplomática, la miniserie de Netflix
- Keri Russell
- Rufus Sewell
- David Gyasi
- Ato Essandoh
- Ali Ahn
- Rory Kinnear
- Celia Imrie
- Nana Mensah
- Miguel Sandoval
- Michael McKean
Dónde ver la serie La diplomática, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La diplomática se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Diplomat se puede ver en Netflix.
- España: la serie La diplomática se puede ver en Netflix.