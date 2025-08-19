Diputados mendocinos peronistas y un radical confirmaron que rechazarán el veto de Milei a discapacidad. 

Para poder realizar esa sesión opositora, los bloques de la oposición UP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, deberán tener asegurado los 129 legisladores para habilitar la sesión.

"Vamos a votar en contra del veto a la discapacidad y las jubilaciones"

El diputado peronista Adolfo Bermejo anticipó a Diario UNO que el miércoles buscarán revertir el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y el aumento en las jubilaciones y aseguró que es posible que lleguen con los votos para esta pulseada en el Congreso de la Nación, de la cual también podría ser protagonista Martín Aveiro y la sanrafaelina, Liliana Paponet.

"Ojalá alcancen los números. Todo indicaría que los tenemos, por eso llamamos nosotros a sesión especial. Hay que ver que hacen los gobernadores. En Mendoza es posible que los radicales lo ratifiquen porque tienen un acuerdo electoral con Milei. Pero nada está dicho. Vamos confiados", adelantó el ex intendente de Maipú.

Fuentes cercanas a Cobos ratificaron que no avalará el veto y que se mantendrá en la misma línea de la votación para que saliera el aumento a los jubilados y la Emergencia en Discapacidad.

Adolfo Bermejo Julio Cobos.jpg Adolfo Bermejo y Julio Cobos, dos de los diputados mendocinos que no avalarán el veto de Milei a discapacidad.

Para alcanzar su meta, los legisladores de la LLA, el PRO y sus aliados radicales y provinciales deberán alcanzar por lo menos 76 votos si hay 229 legisladores como sucedió el 4 de junio, dado que depende de la cantidad de diputados presentes en la sesión.

La iniciativa sobre el aumento a las jubilaciones se aprobó con 142 votos contra 67 y 19 abstenciones, pero para alcanzar los dos tercios necesitan 152 votos.

En cambio, los opositores están mas cerca de lograr los dos tercios para mantener la Ley de Emergencia en Discapacidad ya que si se mantiene la misma votación de la sesión del 4 de junio donde había 223 legisladores presentes y 148 lo hicieron a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

La situación crítica de los prestadores de discapacidad

Daniel Karake, representante legal de Nuevo Sol, un centro de día para discapacitados que funciona en General Alvear, afirmó que la situación de los prestadores es muy crítica para seguir asistiendo a los pacientes con los valores desactualizados, que son los que están fijados por Nación.

Karake analizó la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia sobre el veto de Milei y arriesgó: "Esto quiere decir que la Ley hoy está vigente".

A pesar de ello, no alcanza para que se fijen nuevos valores. Todo depende de la Superintendencia de Salud que actualiza el valor de las prestaciones. "Creemos que una vía es la inconstitucionalidad o que el veto sea rechazado por los diputados", sintetizó.

Este lunes, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La resolución fue dictada en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con esta condición.

En su fallo, el magistrado sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad.

El temario de la sesión en Diputados

La sesión comenzará con la discusión de los vetos sobre jubilaciones y discapacidad, y luego se tratará un proyecto sobre la coparticipación de ATN, que fue sancionada por el Senado.

En este punto, así como en el tema de la coparticipación de los combustibles, el Gobierno pudo meter una cuña dentro del conglomerado de gobernadores que habían impulsado estas propuestas en el Senado, pero no le alcanzan para impedir la sanción de la ley.

El proyecto sancionado en el Senado establece que la partida de ATN para el cual se destina el 1 por ciento del PBI se distribuirán de acuerdo a la ley de Coparticipación Federal.

Desde el Gobierno se propone mantener el manejo de esa partida destinadas a emergencias en manos del Poder Ejecutivo, pero solo distribuir el remanente entre las provincias luego de concluir el período fiscal.