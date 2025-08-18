Griselda Petri confirmó que no se va de la UCR y que los petristas seguirán en el radicalismo

griselda petri con luis petri.jpg Griselda Petri, hermana del ministro de Defensa, Luis Petri, negó que ella fuese a dejar la UCR para afiliarse a La Libertad Avanza.

En paralelo también aseguró que ninguno de los dirigentes del Petrismo, ni los que forman parte del Gobierno, como es el caso de la titular de ProMendoza Patricia Giménez, ni los que son candidatos para las próximas elecciones, han manifestado estar pensando en irse de la UCR para recalar en La Libertad Avanza.

Aunque admitió que si alguno de ellos quisiera hacerlo, sería por una decisión personal y no por una orden del ministro de Defensa.

La ratificación de Griselda Petri vino a traer tranquilidad hacia adentro del partido, porque aunque no lo reconozcan en público, varios dirigentes de la UCR ya especulaban con que si ella también se iba a La Libertad Avanza, su salida generaría aún más ruido político.

En la UCR confían en que los petristas respetarán los acuerdos firmados

Si bien aún acusan coletazos del simbronazo que provocó la salida de Luis Petri, que cumplió con la exigencia de afiliarse a La Libertad Avanza para ser candidato a diputado nacional, en la UCR parecen confiados en que "los petristas" no se transformarán en libertarios, ni serán potenciales opositores en el futuro de la gestión de Alfredo Cornejo.

Luis Petri y Andrés Lombardi en la residencia gubernamental Luis Petri y Andrés Lombardi, en la imprevista reunión de la UCR en la residencia gubernamental en donde se oficializó que el ministro de Defensa sea el candidato a diputado nacional.

De hecho, Andrés Lombardi, presidente de la UCR salió a llevar tranquilidad hacia adentro del partido y a los propios militantes.

"Una vez que aceptaron ser candidatos, firmaron un compromiso con el acuerdo programático. Ese acuerdo reivindica lo hecho por Cambia Mendoza en la provincia en estos nueve años", marcó en diálogo con No Tenés Cara, de Radio Nihuil, dándole a ese acuerdo la fuerza de un contrato de cumplimiento obligatorio.

Insistió que aquel acuerdo que firmaron contiene "los debates que queremos para la Argentina. Y mientras lo acompañen estamos bien", se conformó.

Cierre de listas y alianza Cambia Mendoza con la Libertad Avanza. Luis Petri encabeza la lista de Diputados Luis Petri y Patricia Giménez, titular de ProMendoza y alfil del sanmartiniano, participaron de la reunión con el gobernador y los intendentes en la que se confirmó que Petri encabezaría la lista de candidatos a diputados nacionales. Foto: Alfredo Cornejo en X

Lombardi contó que el sábado pasado, cuando Cornejo citó a los intendentes a una imprevista reunión en la residencia de La Puntilla, a la que llegó también Petri, éste les contó que se había afiliado a La Libertad Avanza por plena exigencia de Karina Milei, como una condición para poder liderar la lista de candidatos a diputados nacionales.

Sin embargo, para el presidente de la UCR los seguidores de Petri en Mendoza no seguirán sus pasos. Al menos por ahora los radicales no visualizan más fugas.

Ahora está claro que más allá de la visión del presidente del radicalismo habrá que dejar que el tiempo confirme o no esa percepción. Hay que recordar que Cambia Mendoza, como frente político ya tuvo fugas que se les terminaron convirtiendo en enemigos. Les pasó con el líder político del PRO, Omar De Marchi, y también les pasó con el PD, luego de que rompieron filas. Mercedes Llano -hoy diputada nacional de La Libertad Avanza- se convirtió en una de las voces más críticas de la gestión de Alfredo Cornejo.