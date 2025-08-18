Inicio Política Elecciones
Sorpresas

Randazzo y Schiaretti, candidatos de Provincias Unidas y Manes del, GEN para las elecciones 2025

Facundo Manes terminó apartado del armado de Provincias Unidas y confirmó su candidatura a senador con el sello de Margarita Stolbizer.

Por UNO
Juan Schiaretti y Florencio Randazzo serán cabeza de lista en las elecciones de octurbre por Provincias Unidas.

El ex ministro del Interior Florencio Randazzo y el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti serán las caras más representativas del nuevo espacio, Provincias Unidas, para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Mientras que el diputado nacional de Democracia para Siempre Facundo Manes terminó apartado del armado de Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires y confirmó su candidatura a senador nacional por el distrito porteño con el sello del GEN de Margarita Stolbizer.

Randazzo encabezará la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires mientras que Schiaretti hará lo propio en Córdoba, en tanto la actual vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, liderará la nómina en representación de su provincia junto a Pablo Farias.

Provincias Unidas está integrado por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaroya (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

“Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”, expresó Schiaretti a través de un comunicado.

Facundo Manes irá con el GEN, una de las figuras del radicalismo que no cerró con su partido.

La situación de Facundo Manes

El neurocirujano y fundador del movimiento Para Adelante Facundo Manes en la boleta del GEN estará acompañado de candidatos a senadores nacionales por la abogada ex massista Carla Pitiot, mientras que el tramo de aspirantes a la Cámara de Diputados lo encabezará el presidente del GEN, Sergio Abrevaya.

Manes, que en diciembre cumplirá su mandato por la provincia de Buenos Aires, tenía un pre acuerdo con Martín Lousteau para saltar la General Paz y liderar la lista de candidatos a senadores nacionales, mientras que el titular de la UCR hacía lo propio como postulante a la Cámara baja.

Pero, inesperadamente, Manes no cerró con el radicalismo porteño de Lousteau y en su lugar apareció Graciela Ocaña.

