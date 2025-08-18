Randazzo y Schiaretti, candidatos de Provincias Unidas y Manes del, GEN para las elecciones 2025

Provincias Unidas está integrado por los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaroya (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

“Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”, expresó Schiaretti a través de un comunicado.

Facundo Manes.jpg Facundo Manes irá con el GEN, una de las figuras del radicalismo que no cerró con su partido.

La situación de Facundo Manes

El neurocirujano y fundador del movimiento Para Adelante Facundo Manes en la boleta del GEN estará acompañado de candidatos a senadores nacionales por la abogada ex massista Carla Pitiot, mientras que el tramo de aspirantes a la Cámara de Diputados lo encabezará el presidente del GEN, Sergio Abrevaya.

Manes, que en diciembre cumplirá su mandato por la provincia de Buenos Aires, tenía un pre acuerdo con Martín Lousteau para saltar la General Paz y liderar la lista de candidatos a senadores nacionales, mientras que el titular de la UCR hacía lo propio como postulante a la Cámara baja.

Pero, inesperadamente, Manes no cerró con el radicalismo porteño de Lousteau y en su lugar apareció Graciela Ocaña.