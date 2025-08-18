Jorge Taiana, Itaí Hagman y Juan Grabois los candidatos de Fuerza Patria en Buenos Aires y CABA

juan grabois.jpg Juan Grabois será el candidato de consenso de Fuerza Patria.

La nómina se completa con la legisladora provincial Fernanda Díaz; el dirigente del Frente Renovador (FR) Sebastián Galmarini, actual director del Banco Provincia; la ex secretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño; el diputado y referente sindical de la CTA, Hugo Yasky; la militante feminista Marina Salzman y el exministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta.

En declaraciones radiales, Taiana sostuo que, desde Fuerza Patria, harán “un esfuerzo por esas esperanzas que hoy están caídas” y recordó la frase del ex presidente Néstor Kirchner: “Si no te gusta la sociedad en la que vivís, militá y cambiala”.

En CABA los dardo de Fuerza Patria contra Macri

Por otra parte, la lista de Fuerza Patria que lidera Itaí Hagman, que representa a la Ciudad de Buenos Aires, está compuesta por la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente del Partido Justicialista (PJ) Santiago Roberto y la ex legisladora porteña Lucía Cámpora; también se postulará el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, para renovar su banca en el Senado.

Hagman afirmó que, como fuerza “tienen un proyecto de Nación” y apuntó contra el PRO porque, el espacio de Mauricio Macri “lo único que hace es arrodillarse ante La Libertad Avanza (LLA)”.

jorge capitanich .jpg Jorge Capitanich irá al frente de la lista de Fuerza Patria en Chaco.

Capitanich y Jaldo en encabezan las listas de Fuerza Patria

En cuanto a la provincia de Santa Fe, Florencia Carignano de La Cámpora, encabezará una de las listas, junto a Eduardo Toniolli del Movimiento Evita y Soledad Brunetti, del FR.

El peronismo tucumano, finalmente, llegó a un acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo y su antecesor Juan Manzur: el actual mandatario será candidato, secundado por la diputada Gladys Medina.

En Chaco el ex gobernador Jorge Capitanich será quién encabece la lista de Fuerza Patria en esa provincia e irá como candidato a senador, acompañado por Magda Ayala.

Fuente: Noticias Argentinas