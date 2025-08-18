Inicio Política Fuerza Patria
Jorge Taiana, Itaí Hagman y Juan Grabois los candidatos de Fuerza Patria en Buenos Aires y CABA

Fuerza Patria, que nuclea las agrupaciones peronistas y sindicales, acordó quienes serán los candidatos para las próximas elecciones legislativas nacionales

Por UNO
Jorge Taiana lidera la lista de diputados nacionales por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

Jorge Taiana encabezará la lista de diputados nacionales en Buenos Aires e Itaí Hagman hará lo propio en la lista por CABA en las listas de Fuerza Patria, que presentó a sus candidatos.

Fuerza Patria nuclea las agrupaciones peronistas y sindicales para las próximas elecciones legislativas nacionales logró sumar a Patria Grande, movimiento liderado por el dirigente social Juan Grabois, quien irá tercero en la lista de Jorge Taiana.

Están dentro de dicha lista la diputada nacional Vanesa Siley; Sergio Palazzo, actual diputado y secretario general del sindicato La Bancaria; la senadora bonaerense Teresa García; el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla; la diputada nacional Agustina Propato y Hugo Moyano, abogado e hijo del dirigente camionero.

juan grabois.jpg
Juan Grabois será el candidato de consenso de Fuerza Patria.

La nómina se completa con la legisladora provincial Fernanda Díaz; el dirigente del Frente Renovador (FR) Sebastián Galmarini, actual director del Banco Provincia; la ex secretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño; el diputado y referente sindical de la CTA, Hugo Yasky; la militante feminista Marina Salzman y el exministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta.

En declaraciones radiales, Taiana sostuo que, desde Fuerza Patria, harán “un esfuerzo por esas esperanzas que hoy están caídas” y recordó la frase del ex presidente Néstor Kirchner: “Si no te gusta la sociedad en la que vivís, militá y cambiala”.

En CABA los dardo de Fuerza Patria contra Macri

Por otra parte, la lista de Fuerza Patria que lidera Itaí Hagman, que representa a la Ciudad de Buenos Aires, está compuesta por la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente del Partido Justicialista (PJ) Santiago Roberto y la ex legisladora porteña Lucía Cámpora; también se postulará el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, para renovar su banca en el Senado.

Hagman afirmó que, como fuerza “tienen un proyecto de Nación” y apuntó contra el PRO porque, el espacio de Mauricio Macri “lo único que hace es arrodillarse ante La Libertad Avanza (LLA)”.

jorge capitanich .jpg
Jorge Capitanich irá al frente de la lista de Fuerza Patria en Chaco.

Capitanich y Jaldo en encabezan las listas de Fuerza Patria

En cuanto a la provincia de Santa Fe, Florencia Carignano de La Cámpora, encabezará una de las listas, junto a Eduardo Toniolli del Movimiento Evita y Soledad Brunetti, del FR.

El peronismo tucumano, finalmente, llegó a un acuerdo entre el gobernador Osvaldo Jaldo y su antecesor Juan Manzur: el actual mandatario será candidato, secundado por la diputada Gladys Medina.

En Chaco el ex gobernador Jorge Capitanich será quién encabece la lista de Fuerza Patria en esa provincia e irá como candidato a senador, acompañado por Magda Ayala.

Fuente: Noticias Argentinas

