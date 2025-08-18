 Llegó a Netflix en el 2025 y con 6 capítulos va derecho a ser la mejor del año

Estamos hablando de una serie que poco a poco ha ido escalando como una de las ofertas más elegidas por los suscriptores de Netflix, y es que no cabe dudas de que cuenta con varios atractivos. Uno que seguramente le ha jugado a favor, es que esta oferta del catálogo de series y películas apenas cuenta con 6 capítulos, por lo que además de interesante, es muy fácil y rápida de ver.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces apunta a ser uno de los mejores dramas españoles de la plataforma de streaming.

Embed - Angela - Thriller Psicologico imperdible en NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie Ángela

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española que promete ser de las mejores del 2025, Ángela centra su historia en: "Aunque su vida parece perfecta, Ángela soporta el constante maltrato de su marido. Hasta que aparece Edu, quien vuelve a encender su pasión y le propone un plan de escape".

La serie es corta, intensa y con un drama que causa furor entre los suscriptores de Netflix.

angela netflix (2) Esta oferta de Netflix apunta a ser de las mejores producciones españolas de los últimos años

Reparto de Ángela, serie de Netflix

Verónica Sánchez como Ángela

Daniel Grao como Gonzalo

Jaime Zatarin como Edu

Lucía Jiménez como Esther

María Isabel Díaz como Maribel

Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica