 Llegó a Netflix en el 2025 y con 6 capítulos va derecho a ser la mejor del año

Netflix ha traído una gran cantidad de ofertas para renovar el catálogo de series y películas. Una serie no para de sumar reproducciones a diario con un drama que se ha robado todas las miradas, que apenas tiene 6 capítulos, y que va camino a ser la mejor del año en el género: Ángela.

Las series y películas de producción española son consideradas las mejores ofertas dramáticas que podemos encontrar disponibles en el catálogo de Netflix, y es que pocas ofertas se ponen a la par. Esta serie es una de las grandes apuestas de la plataforma dentro del género, y en cuestión de horas superó ampliamente las expectativas, apareciendo dentro del Top de las más vistas.

angela netflix (1)
La serie promete ser uno de los mejores dramas de Netflix en el año

Con un relato que mezcla a la perfección el suspenso y drama, este thriller va camino a ser una de las ofertas más reproducidas de Netflix, en lo que respecta a relatos estrenados durante el 2025. La serie cuenta con una crítica de primerísimo nivel, es por eso que dentro del catálogo de series y películas, aparece como una de las principales recomendaciones, especialmente del género dramático.

Estamos hablando de una serie que poco a poco ha ido escalando como una de las ofertas más elegidas por los suscriptores de Netflix, y es que no cabe dudas de que cuenta con varios atractivos. Uno que seguramente le ha jugado a favor, es que esta oferta del catálogo de series y películas apenas cuenta con 6 capítulos, por lo que además de interesante, es muy fácil y rápida de ver.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces apunta a ser uno de los mejores dramas españoles de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Ángela

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española que promete ser de las mejores del 2025, Ángela centra su historia en: "Aunque su vida parece perfecta, Ángela soporta el constante maltrato de su marido. Hasta que aparece Edu, quien vuelve a encender su pasión y le propone un plan de escape".

La serie es corta, intensa y con un drama que causa furor entre los suscriptores de Netflix.

angela netflix (2)
Esta oferta de Netflix apunta a ser de las mejores producciones españolas de los últimos años

Reparto de Ángela, serie de Netflix

  • Verónica Sánchez como Ángela
  • Daniel Grao como Gonzalo
  • Jaime Zatarin como Edu
  • Lucía Jiménez como Esther
  • María Isabel Díaz como Maribel

Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Ángela se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Ángela se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Ángela se puede ver en Netflix.

