 Llegó a Netflix en el 2025 y con 6 capítulos va derecho a ser la mejor del año

Estamos hablando de una serie que poco a poco ha ido escalando como una de las ofertas más elegidas por los suscriptores de Netflix, y es que no cabe dudas de que cuenta con varios atractivos. Uno que seguramente le ha jugado a favor, es que esta oferta del catálogo de series y películas apenas cuenta con 6 capítulos, por lo que además de interesante, es muy fácil y rápida de ver.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2025, y desde entonces apunta a ser uno de los mejores dramas españoles de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Ángela
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española que promete ser de las mejores del 2025, Ángela centra su historia en: "Aunque su vida parece perfecta, Ángela soporta el constante maltrato de su marido. Hasta que aparece Edu, quien vuelve a encender su pasión y le propone un plan de escape".
La serie es corta, intensa y con un drama que causa furor entre los suscriptores de Netflix.
angela netflix (2)
Esta oferta de Netflix apunta a ser de las mejores producciones españolas de los últimos años
Reparto de Ángela, serie de Netflix
- Verónica Sánchez como Ángela
- Daniel Grao como Gonzalo
- Jaime Zatarin como Edu
- Lucía Jiménez como Esther
- María Isabel Díaz como Maribel
Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ángela se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ángela se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ángela se puede ver en Netflix.