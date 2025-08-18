Drew Barrymore protagoniza Luna de miel en familia

Drew Barrymore protagoniza Luna de miel en familia, la película que acaba de estrenar en Netflix. Foto: Getty Images. 

La plataforma de series y películas de Netflix anunció el estreno de una comedia romántica con la que no podrás dejar de reír y es amada en todo el mundo por su grandiosa historia. Los protagonistas están hechos el uno para el otro: Adam Sandler y Drew Barrymore.

El viernes 15 de agosto de 2025, la plataforma de Netflix lanzó la película Luna de miel en familia, dirigida por Frank Coraci y estrenada en cines en 2014. Aunque tiene sus años, sigue siendo una disparatada comedia para ver en familia y reír a carcajadas.

Película Luna de miel en familia
Luna de miel en familia es una película de Adam Sandler y Drew Barrymore que acaba de llegar a Netflix.

La película Luna de miel en familia tiene una duración de solo 1 hora 57 minutos. "Sandler y Barrymore parecen haber nacido para actuar juntos", sentenció la crítica de diario La Nación. Mientras tanto, para Clarín, "Frank Coraci reinventó a uno de sus actores fetiche y lo liberó del argumento jocoso para que coquetee con el drama".

Netflix: de qué trata Luna de miel en familia

La sinopsis de la película Luna de miel en familia versa que "tras una desastrosa cita a ciegas, dos padres solteros se reencuentran durante unas lujosas vacaciones en el extranjero con sus hijos".

Película luna de miel en familia
Luna de miel en familia tiene altas dosis de aventuras, mucha comedia, un romance inesperado y un toque de drama.

Los padres solteros Lauren (Drew Barrymore) y Jim (Adam Sandler) se muestran de acuerdo en una sola cosa: no desean volver a verse nunca más. Pero cuando contratan, cada uno por su lado, unas fabulosas vacaciones familiares en África con sus respectivos hijos, ambos se encuentran destinados, sin remedio, a compartir durante una semana una suite en un lujoso resort de recreo familiar.

Reparto de Luna de miel en familia, película de Netflix

  • Adam Sandler
  • Drew Barrymore
  • Kevin Nealon
  • Terry Crews
  • Wendy McLendon- Covery
  • Emma Fuhrmann
  • Bella Thorne
  • Braxton Bechkham
  • Alyvia Alyn Lind
  • Joel McHale
Película luna de miel en familia
La actriz Bella Thorne forma parte del reparto de Luna de miel en familia.

Dónde ver la película Luna de miel en familia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Luna de miel en familia se puede ver en Netflix , HBO Max y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película Luna de miel (Blended) en Amazon y Apple TV.
  • España: la película Luna de miel en familia se puede ver en Netflix y Movistar Plus.
Película luna de miel en familia

