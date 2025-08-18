El viernes 15 de agosto de 2025, la plataforma de Netflix lanzó la película Luna de miel en familia, dirigida por Frank Coraci y estrenada en cines en 2014. Aunque tiene sus años, sigue siendo una disparatada comedia para ver en familia y reír a carcajadas.

Película Luna de miel en familia Luna de miel en familia es una película de Adam Sandler y Drew Barrymore que acaba de llegar a Netflix.

La película Luna de miel en familia tiene una duración de solo 1 hora 57 minutos. "Sandler y Barrymore parecen haber nacido para actuar juntos", sentenció la crítica de diario La Nación. Mientras tanto, para Clarín, "Frank Coraci reinventó a uno de sus actores fetiche y lo liberó del argumento jocoso para que coquetee con el drama".