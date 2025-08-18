La actriz Katheryn Winnick interpreta a Vivian en la película de Netflix.

La actriz Katheryn Winnick interpreta a Vivian en la película de Netflix.

Hay una película que no se baja del ranking de las más vistas de Netflix y está dispuesta a seguir dándole las mejores escenas de acción y aventura a los usuarios. Se trata de Polar, una entrega de 2019 que es muy recomendable y un éxito mundial.

La película estadounidense centra su relato en un hombre que trabajaba como asesino y había decidido jubilarse. Pero quién era su jefe le puso precio a su cabeza y lo mandó a eliminar de la faz de la tierra por una banda de criminales.

Este relato ha enloquecido a los usuarios de Netflix, que recomiendan al igual que la crítica, está propuesta basada en la novela homónima de 2012, de Víctor Santos.

Polar está escrita por Jayson Rothwell, protagonizada por Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens y Katherin Winnick y tiene una duración de 2 horas.

En la plataforma de Netflix, está atractiva película, que se puede ver en el catálogo desde enero de 2019, es un éxito entre todas las series y películas.

El actor Mads Mikkelsen interpreta a Duncan Vizla en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Polar

La película en Netflix tiene como protagonista de la historia a Duncan Vizla (Mads Mikkelsen), un hombre considerado el más peligroso de todo el planeta y un asesino sin escrúpulos. Mortífero hombre que había tomado la decisión de apartarse de la acción y descansar, no veo otra alternativa que volver a sus andanzas y luchar contra una banda de criminales, enviada por quién era su jefe. También conocido como Black Káiser, el descanso de este hombre deberá esperar.

Los usuarios de todo el mundo eligieron a esta película de Netflix en una de sus favoritas.

Reparto de Polar, película de Netflix

  • Mads Mikkelsen (Duncan Vizla)
  • Vanessa Hudgens (Camille)
  • Katheryn Winnick (Vivian)
  • Matt Lucas (Blut)
  • Josh Cruddas (Alexei)
  • Ruby O. Fee (Sindy)
  • Anthony Grant (Facundo)
  • Robert Maillet (Karl)

Tráiler de Polar película de Netflix

Dónde ver la película Polar, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Polar se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Polar se puede ver en Netflix.
  • España: la película Polar se puede ver en Netflix.

