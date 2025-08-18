Polar está escrita por Jayson Rothwell, protagonizada por Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens y Katherin Winnick y tiene una duración de 2 horas.

En la plataforma de Netflix, está atractiva película, que se puede ver en el catálogo desde enero de 2019, es un éxito entre todas las series y películas.

netflix-polar-pelicula-streaming El actor Mads Mikkelsen interpreta a Duncan Vizla en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Polar

La película en Netflix tiene como protagonista de la historia a Duncan Vizla (Mads Mikkelsen), un hombre considerado el más peligroso de todo el planeta y un asesino sin escrúpulos. Mortífero hombre que había tomado la decisión de apartarse de la acción y descansar, no veo otra alternativa que volver a sus andanzas y luchar contra una banda de criminales, enviada por quién era su jefe. También conocido como Black Káiser, el descanso de este hombre deberá esperar.

netflix-polar-pelicula Los usuarios de todo el mundo eligieron a esta película de Netflix en una de sus favoritas.

Reparto de Polar, película de Netflix

Mads Mikkelsen (Duncan Vizla)

Vanessa Hudgens (Camille)

Katheryn Winnick (Vivian)

Matt Lucas (Blut)

Josh Cruddas (Alexei)

Ruby O. Fee (Sindy)

Anthony Grant (Facundo)

Robert Maillet (Karl)

Tráiler de Polar película de Netflix

Embed - Polar | Official Trailer [HD] | Netflix

Dónde ver la película Polar, según la zona geográfica