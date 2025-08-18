Polar está escrita por Jayson Rothwell, protagonizada por Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens y Katherin Winnick y tiene una duración de 2 horas.
En la plataforma de Netflix, está atractiva película, que se puede ver en el catálogo desde enero de 2019, es un éxito entre todas las series y películas.
netflix-polar-pelicula-streaming
El actor Mads Mikkelsen interpreta a Duncan Vizla en la película de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Polar
La película en Netflix tiene como protagonista de la historia a Duncan Vizla (Mads Mikkelsen), un hombre considerado el más peligroso de todo el planeta y un asesino sin escrúpulos. Mortífero hombre que había tomado la decisión de apartarse de la acción y descansar, no veo otra alternativa que volver a sus andanzas y luchar contra una banda de criminales, enviada por quién era su jefe. También conocido como Black Káiser, el descanso de este hombre deberá esperar.
netflix-polar-pelicula
Los usuarios de todo el mundo eligieron a esta película de Netflix en una de sus favoritas.
Reparto de Polar, película de Netflix
- Mads Mikkelsen (Duncan Vizla)
- Vanessa Hudgens (Camille)
- Katheryn Winnick (Vivian)
- Matt Lucas (Blut)
- Josh Cruddas (Alexei)
- Ruby O. Fee (Sindy)
- Anthony Grant (Facundo)
- Robert Maillet (Karl)
Tráiler de Polar película de Netflix
Embed - Polar | Official Trailer [HD] | Netflix
Dónde ver la película Polar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Polar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Polar se puede ver en Netflix.
- España: la película Polar se puede ver en Netflix.