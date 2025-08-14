Fidelidad es una serie subida de tono de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con una gran cantidad de ofertas subidas de tono que se destacan por su erotismo. Ese es el caso de Fidelidad, una miniserie italiana que lleva un tiempo en streaming y sigue atrayendo fanáticos por su fascinante trama.

Fidelidad trata sobre un matrimonio aparentemente feliz que está a punto de desmoronarse cuando aparecen las dudas y el engaño. La serie dramática muestra cómo la pareja comienza a experimentar problemas, dudas, tentaciones y relaciones sexuales secretas.

netflix-fidelidad2.jpg

La serie Fidelidad cuenta con una temporada de 6 episodios de entre 40 y 45 minutos de duración cada uno. La producción disponible en Netflix está basada en la novela homónima de Marco Missiroli, que fue todo un éxito en Italia y en toda Europa. Fantasías, amor y los efectos de querer acostarse con quien no se debería: todo eso tiene esta miniserie.

Netflix: de qué trata la serie Fidelidad

La serie Fidelidad centra su trama en un matrimonio aparentenmente feliz que empieza a desmoronarse cuando la fidelidad del esposo se pone en tela de juicio, y ambos se ven tentados por otros deseos.

netflix-fidelidad.jpg

Carlo (Michele Riondino) y Margherita (Lucrezia Guidone), son un matrimonio de alrededor de treinta años. Siguen muy enamorados, pero deberán vivir una gran crisis luego de un suceso inesperado. A partir de ahí, las pasiones eróticas ya no se podrán esquivar.

Netflix: tráiler de la serie Fidelidad

Embed - Fidelidad (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Fidelidad, serie de Netflix

  • Michele Riondino como Carlo Pentecostés
  • Lucrecia Guidone como Margherita Verna
  • Carolina Sala como Sofía Casadei
  • Leonardo Pazzagli como Andrea
  • María Paiato como Anna Verna
  • Maurizio Donadoni como Paolo Pentecostés
  • Maurizio Lastrico como Marco
netflix-fidelidad1.jpg

Dónde ver la serie Fidelidad, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Fidelidad se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Devotion, a story of love and desire se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Fidelidad se puede ver en Netflix.

