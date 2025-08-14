Fidelidad trata sobre un matrimonio aparentemente feliz que está a punto de desmoronarse cuando aparecen las dudas y el engaño. La serie dramática muestra cómo la pareja comienza a experimentar problemas, dudas, tentaciones y relaciones sexuales secretas.

La serie Fidelidad cuenta con una temporada de 6 episodios de entre 40 y 45 minutos de duración cada uno. La producción disponible en Netflix está basada en la novela homónima de Marco Missiroli, que fue todo un éxito en Italia y en toda Europa. Fantasías, amor y los efectos de querer acostarse con quien no se debería: todo eso tiene esta miniserie.