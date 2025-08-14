Con muy buenas apreciaciones por parte de la crítica, esta adaptación de la novela Ciencia morales de Martín Kohan ha sido muy recomendada por los usuarios que ya la vieron.

La mirada invisible es una película que está disponible en la plataforma de Netflix desde octubre de 2023, con una duración de 1 hora y 36 minutos.

netflix-pelicula-la-mirada-invisible La película de Netflix es uno de los mejores dramas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película La mirada invisible

María Teresa Cornejo (Julieta Zylberberg) es una preceptora que presta funciones en el Colegio Nacional de Buenos Aires en la época de la dictadura en Argentina, en 1982. En ese establecimiento educativo, María Teresa pasa muchas horas espiando a los alumnos y exponiéndolos ante las autoridades, por sus faltas de conductas. Esta joven trabajadora, de mirada casi imperceptible y presencia inadvertida, adopta cada vez más un comportamiento oscuro.

netflix-la-mirada-invisible-pelicula No tiene desperdicio esta película argentina de 2010, que es furor en Netflix.

Reparto de La mirada invisible, película de Netflix

Julieta Zylberberg (María Teresa Cornejo)

Osmar Núñez (Biasutto)

Marta Lubos (Adela)

Gaby Ferrero (Elvira)

Diego Vegezzi (Marini)

Pablo Sigal (Esteban)

Jorge García Marino (Prefecto)

Magdalena Capobianco (Romero)

Tráiler de La mirada invisible, película de Netflix

Embed - La mirada invisible - Trailer

Dónde ver la película La mirada invisible, según la zona geográfica