La actriz Julieta Zylberberg interpreta a la preceptora María Teresa Cornejo en la película de Netflix.

A la hora de elegir una buena película para ver Netflix, los amantes de las producciones dramáticas no deberían desperdiciar la oportunidad de ver la película La mirada invisible, una joya qué ha hecho vibrar la plataforma y está entre las más vistas.

Muy bien entreverada entre todas las series y películas dramáticas del catálogo, esta película argentina de 2010, es dueña de una de las historias más estremecedoras y llamativas de la cartelera de Netflix.

La trama, que atrapa y tiene como protagonista a Julieta Zylberberg, transcurre dentro de un colegio bonaerense, donde el eje central de la trama pasa por el obsesivo comportamiento que tiene una preceptora con sus alumnos y sus maneras de actuar.

Con muy buenas apreciaciones por parte de la crítica, esta adaptación de la novela Ciencia morales de Martín Kohan ha sido muy recomendada por los usuarios que ya la vieron.

La mirada invisible es una película que está disponible en la plataforma de Netflix desde octubre de 2023, con una duración de 1 hora y 36 minutos.

La película de Netflix es uno de los mejores dramas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película La mirada invisible

María Teresa Cornejo (Julieta Zylberberg) es una preceptora que presta funciones en el Colegio Nacional de Buenos Aires en la época de la dictadura en Argentina, en 1982. En ese establecimiento educativo, María Teresa pasa muchas horas espiando a los alumnos y exponiéndolos ante las autoridades, por sus faltas de conductas. Esta joven trabajadora, de mirada casi imperceptible y presencia inadvertida, adopta cada vez más un comportamiento oscuro.

No tiene desperdicio esta película argentina de 2010, que es furor en Netflix.

Reparto de La mirada invisible, película de Netflix

  • Julieta Zylberberg (María Teresa Cornejo)
  • Osmar Núñez (Biasutto)
  • Marta Lubos (Adela)
  • Gaby Ferrero (Elvira)
  • Diego Vegezzi (Marini)
  • Pablo Sigal (Esteban)
  • Jorge García Marino (Prefecto)
  • Magdalena Capobianco (Romero)

Tráiler de La mirada invisible, película de Netflix

Dónde ver la película La mirada invisible, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La mirada invisible se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The invisible eye no está disponible en Netflix.
  • España: la película La mirada invisible se puede ver en Netflix.

