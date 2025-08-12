Ana de Armas es un éxito mundial con su papel en esta película de Netflix.

Ana de Armas es un éxito mundial con su papel en esta película de Netflix.

La plataforma de Netflix ofrece una película que llega a ser estremecedora y es una de las producciones dramáticas más vistas de los últimos años. Se trata de Rubia, una obra de arte interpretada por Ana de Armas que brilla entre todas las series y películas.

Esta maravilla del cine mundial es de origen estadounidense, del año 2022, y es un documental imperdible que dirige Andrew Dominik.

La historia de Marilyn Monroe, actriz y modelo estadounidense que marcó una época de oro en la década de 50 y principios del 60, ha sido muy aclamada por la crítica, en una propuesta de Netflix especial para ver entre semana.

En una de las mejores actuaciones de Ana de Armas, quién se pone en la piel de Marylin Monroe y arrasa entre los usuarios de todo el mundo, la película Rubia es considerada por muchos usuarios como una de las mejores películas biográficas de los últimos tiempos.

Esta maravilla de Netflix, de 2 horas y 47 minutos de duración, se estrenó en la plataforma en septiembre de 2022.

netflix-ana-de-armas
La actriz Ana de Armas arrasa interpretando a Marilyn Monroe en la película de Netflix.

La actriz Ana de Armas arrasa interpretando a Marilyn Monroe en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Rubia

La película de Netflix gira en torno a la vida de Marilyn Monroe, actriz y modelo estadounidense que se transformó en un icono sexual de la década de los 50. El papel de la leyenda de fama mundial, es interpretado por la actriz Ana de Armas, que asume de una manera eficaz una versión ficticia de la vida cotidiana del emblema de la época, que comenzó brillando luego de soñar a lo grande, como así también de qué manera toda su carrera se convirtió en una pesadilla.

netflix-pelicula-rubia-ana-de-armas
Ana de Armas la rompe en esta película de Netflix.

Ana de Armas la rompe en esta película de Netflix.

Reparto de Rubia, la película de Netflix

  • Ana de Armas como Norma Jeane Mortenson-Marilyn Monroe
  • Lily Fisher como pequeña Norma Jeane Mortensen
  • Adrien Brody como Arthur Miller
  • Bobby Cannavale como Joe DiMaggio
  • Julianne Nicholson como Gladys Pearl Baker
  • Caspar Phillipson como John F. Kennedy
  • Toby Huss como Allan Snyder
  • Sara Paxton como Miss Flynn

Netflix: tráiler de la película Rubia

Embed - Rubia | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Rubia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Rubia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Blonde se puede ver en Netflix.
  • España: la película Rubia se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar