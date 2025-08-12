En una de las mejores actuaciones de Ana de Armas, quién se pone en la piel de Marylin Monroe y arrasa entre los usuarios de todo el mundo, la película Rubia es considerada por muchos usuarios como una de las mejores películas biográficas de los últimos tiempos.

Esta maravilla de Netflix, de 2 horas y 47 minutos de duración, se estrenó en la plataforma en septiembre de 2022.

netflix-ana-de-armas La actriz Ana de Armas arrasa interpretando a Marilyn Monroe en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Rubia

La película de Netflix gira en torno a la vida de Marilyn Monroe, actriz y modelo estadounidense que se transformó en un icono sexual de la década de los 50. El papel de la leyenda de fama mundial, es interpretado por la actriz Ana de Armas, que asume de una manera eficaz una versión ficticia de la vida cotidiana del emblema de la época, que comenzó brillando luego de soñar a lo grande, como así también de qué manera toda su carrera se convirtió en una pesadilla.

netflix-pelicula-rubia-ana-de-armas Ana de Armas la rompe en esta película de Netflix.

Reparto de Rubia, la película de Netflix

Ana de Armas como Norma Jeane Mortenson-Marilyn Monroe

Lily Fisher como pequeña Norma Jeane Mortensen

Adrien Brody como Arthur Miller

Bobby Cannavale como Joe DiMaggio

Julianne Nicholson como Gladys Pearl Baker

Caspar Phillipson como John F. Kennedy

Toby Huss como Allan Snyder

Sara Paxton como Miss Flynn

Netflix: tráiler de la película Rubia

Dónde ver la película Rubia, según la zona geográfica