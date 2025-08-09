Escrita por Nick May y por Mark Williams, la película de Netflix, de las más recomendadas por los usuarios si de acción se trata, dura 1 hora y 48 minutos, y está disponible en la plataforma de Netflix desde diciembre de 2024.

Netflix: de qué trata la película Luz negra

Travis Block (Liam Neeson) es un agente del FBI y protagonista de esta película de Netflix. Mientras intenta dejar atrás su pasado oscuro, con todo lo que yo conlleva, Travis se involucra en una conspiración del gobierno para la que él trabaja, en una historia policiaca con mucho drama y acción. En esta trama, un conflicto interno del gobierno, deja el descubierto un secreto mortal de los altos y poderosos cargos de la nación.

Reparto de Luz negra, película de Netflix

Liam Neeson (Travis Block)

Aidan Quinn (Gabriel Robinson)

Emmy Raver-Lampman (Mira Jones)

Claire van der Boom (Amanda Block)

Tim Draxl (Drew Hawthorne)

Taylor John Smith (Dusty Crane)

Yael Stone (Helen Davidson)

Tráiler de Luz negra, película de Netflix

Dónde ver la película Luz negra, según la zona geográfica